Talas Millet Bahçesi Projesi yarışmayla belirlenecek

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutanlığı içindeki 100 bin metrekarelik Millet Bahçesi yapım projesini yarışmayla belirleyeceklerini söyledi.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada yaklaşık 1,5 yıldır çalıştıkları Talas Millet Bahçesi ile ilgili tahsis izninin alındığını belirterek, “İl Jandarma Komutanlığı’nın 100 bin metrekarelik alanının bize geçmesinin belgesi geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayıyla bize tahsis edilmiş oldu. Bunun da ilk aşaması jandarma ile parkı ayıracak güvenlik duvarının ihalesini yaptık. Kış geldi ama işin adı belli oldu.” dedi.

“İSTİHDAMA VESİLE OLACAK”

Başkan Yalçın, “Millet Bahçesi’nin nasıl bir park olacağını da yarışmaya açacağız. O da Kayseri’de sıradan değil, çok güzel bir park olsun. Orası aynı zamanda belki bir istihdama da vesile olacak. Park bahçelerde çalışacaklardan tutun kafe restoran da mutlaka olacak ama bina yapmayacağız. İnşallah hepimizin güzel bir nefes alabilmesi için belki de Talas’ın, Kayseri’nin her yerinden kafa dinlemek için insanların geleceği, güzel mekanların bulundu bir yer olacak.” diye konuştu.