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Talas Osman-Nevriye ASM açılış için gün sayıyor

12.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Talas Osman-Nevriye ASM açılış için gün sayıyor

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerinde hayırsever Osman Akgöz tarafından yaptırılan Osman-Neyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezi inşaatında sona gelindi.Mevlana Mahallesi Anayurt Küme Evleri Yolu üzerindeki çalışmaları tamamlanmak üzere olan merkezin mobilya yerleştirilmesi ve çevre düzenleme işleri tüm hızıyla devam ediyor.

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerinde hayırsever Osman Akgöz tarafından yaptırılan Osman-Neyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezi inşaatında sona gelindi.
Mevlana Mahallesi Anayurt Küme Evleri Yolu üzerindeki çalışmaları tamamlanmak üzere olan merkezin mobilya yerleştirilmesi ve çevre düzenleme işleri tüm hızıyla devam ediyor. 3 ay gibi kısa bir süre de tamamlanma aşamasına gelen merkez, bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap vermiş olacak.
2 katlı ve 800 metrekare kapalı alana sahip olan aile sağlığı merkezi tamamlandığında yaklaşık 16 bin kişiye hizmet vermesi planlanıyor.
ÇOK KAPSAMLI HİZMET VERECEK
Son teknoloji ürünü cihazların hizmet vereceği merkezde sekreteryasıyla birlikte 5 hekimin aynı anda çalışabileceği bölümlerin yanın da tıbbi müdahale odası, laboratuvar, toplantı odası, gebe takip odası ve arşiv bulunuyor.
İnşaatına pandemi döneminde başlanan aile sağlığı merkezinin temeline ilk harç, 15 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen törenle konulmuştu.

Talas Osman-Nevriye ASM açılış için gün sayıyor

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