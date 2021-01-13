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Talas personeline yangın eğitimi

13.01.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Talas Belediyesi’nde görev yapan personele yangın eğitimi verildi.

Talas Belediyesi’nde görev yapan personele yangın eğitimi verildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından düzenlenen programda günlük hayatta yaşanabilecek yangınlı kazalara karşı yapılması gerekenler ve yangın anında davranış eğitimi verildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amiri Fatih Çukurlu tarafından verilen yangın eğitim programında parlama, patlama, yangın ve yangından korunma yöntemleri anlatıldı. Ayrıca belediye bahçesinde de tatbikat yapılarak mutfakta ve diğer alanlarda oluşabilecek yangınlarda yapılması gerekenler hakkında uygulamalar gösterildi.
Yangına ilk müdahalenin önemine vurgu yapan Eğitim Amiri Çukurlu, “Yangında ilk müdahale çok önemli. Eğer bir odanın içinde yangın çıktıysa ilk 1 dakika çok önemlidir. Burada yapılacak doğru hamle, yangının büyümesinin önüne geçebilir” dedi.
Binalardaki yangın merdivenlerinin önemine dikkat çeken Çukurlu, yangın merdivenlerinin boş ve her an acil çıkışa hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

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