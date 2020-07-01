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Talasgücü 4.sırada tamamladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.07.2020 13:19 | Son Güncelleme

Talasgücü Belediyespor, 2019-2020 futbol sezonunu 40 puanla 4.sırada tamamladı.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor liglerin sonlandırılmasının ardından sezonu tamamladı.

Talasgücü 4.sırada tamamladı

Talasgücü Belediyespor, 2019-2020 futbol sezonunu 40 puanla 4.sırada tamamladı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor liglerin sonlandırılmasının ardından sezonu tamamladı. Ligde kalan son 4 haftada Türkiye Futbol Federasyonu’nun almış olduğu karar sonrası oynanmayacak olması nedeniyle Sarı-Lacivertliler ligi 4.sırada tamamladı.
Talasgücü Belediyespor oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alı ve 40 puan topladı. 22 maçta rakip filelere 40 gol atan Sarı-Lacivertliler kalesinde ise 16 gol gördü.

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