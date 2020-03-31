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Talasgücü Belediyespor 6 kırmızı, 52 sarı kartı gördü

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.03.2020 08:44 | Son Güncelleme

Talasgücü Belediyespor, 6 kırmızı kart, 52 sarı kart gördü.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta 22.hafta itibariyle Covid-19 virüsü nedeniyle ertelendi.

Talasgücü Belediyespor 6 kırmızı, 52 sarı kartı gördü

Talasgücü Belediyespor, 6 kırmızı kart, 52 sarı kart gördü.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta 22.hafta itibariyle Covid-19 virüsü nedeniyle ertelendi. Liglerin tehir edilene kadar oynadığı 22 maçta 40 puan toplayarak 4.sırada yer alan Talasgücü Belediyespor bu maçlarda 52 kez sarı kart 6 kez de kırmızı kart gördü.
Ligin 5.haftasında 5 sarı kart gören Talasgücü Belediyespor, 2. 9.10. ve 19.haftalarında ise 4’er kez sarı kart görürken, ligin 6.7.8.15.16. ve 22.haftalarında ise 3’er kez sarı kart gördü.
Talasgücü Belediyespor’da Canberk Soykuvvet, Doğancan Akkaya, Burak Gezer, Recep Daylak ve Furkan Özdemir (2) kırmızı kart gören isimler oldular.

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