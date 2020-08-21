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Talasgücü, Bünyamin Demir ile anlaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.08.2020 12:07 | Son Güncelleme

Talasgücü Belediyespor dış transferde son olarak İçel İdmanyurdu forması giyen Bünyamin Demir’i kadrosuna kattı.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transferlerine devam ediyor.

Talasgücü, Bünyamin Demir ile anlaştı

Talasgücü Belediyespor dış transferde son olarak İçel İdmanyurdu forması giyen Bünyamin Demir’i kadrosuna kattı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transferlerine devam ediyor. Hem iç transferde hem de dış transferde kadrosuna önemli isimleri dahil eden Sarı-Lacivertliler yeni bir ismi daha kadrosuna dahil etti. Geçen sezon Mersin ekibi İçel İdmanyurdu forması ile şampiyonluk sevinci yaşayan kanat oyuncusu Bünyamin Demir’i renklerine bağladı.
29 yaşındaki kanat oyuncusu Bünyamin Demir daha önce Sakaryaspor, Karacabey Belediyespor, Çengelköy Futbol Yatırımları, Adıyaman 1954 Spor, Siverek Belediyespor, Talasgücü Belediyespor, Akşehirspor ve İçel İdman Yurdu takımlarının formasını giydi.

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