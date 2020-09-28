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Talasgücü oynamak istiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.09.2020 16:50 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, liglerin oynanmasından yana tavır koydu.Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye AmatörSpor Kulüpleri Konfedarasyonu Başkanlığı tarafından ligler ile görüş isteğine cevap verildiği duyuruldu.

Talasgücü oynamak istiyor

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, liglerin oynanmasından yana tavır koydu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye AmatörSpor Kulüpleri Konfedarasyonu Başkanlığı tarafından ligler ile görüş isteğine cevap verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi; “Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyou Başkanlığı’nın 25.09.2020 tarih ve 12/17-20/124 sayılı yazısında 2020-2021 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakaları konusunda kulübümüzden görüş talebine istinaden Talasgücü Belediyespor kulübü yönetimi olarak 2020-2021 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının oynanması yönünde görüşümüzü beyan ediyoruz.”

Talasgücü oynamak istiyor

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