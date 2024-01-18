Talas’ın Çanakkale Müzesine ziyaretçi akını

Başkan Yalçın’ın, özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ve geçtiğimiz hafta görkemli bir törenle açılışı yapılan müzeyi, 1 haftada 2 bin 294 kişi ziyaret etti. Özellikle öğrencilerin yirmişerli grupla halinde gezdiği müzede tamamı gerçek 6 bin 400 obje bulunuyor.

Tarihi Ali Saip Paşa Sokağının girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müzede toplam 5 bölüm yer alıyor. Ziyaretçileri adeta Çanakkale Savaşının içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Millî Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair özel eserler yer alıyor.

Okulların randevulu sistemle yirmişer kişilik gruplar halinde ve rehber eşliğinde gezdirildiği müze, Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğine işaret ederek, “Gençlerimizde Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla kurduğumuz müze, başta gençlerimiz olmak üzere hemşehrilerimizin akınına uğradı. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti ve doğru bir iş yaptığımızı da ortaya koymuş oldu” dedi.

