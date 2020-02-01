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Talas’ın Erciyes’i

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.02.2020 10:28 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi’nin kızak alanına dönüştürdüğü tepe, kar yağışının başlamasıyla yeniden ilgi odağı oldu.

Talas Belediyesi’nin kızak alanına dönüştürdüğü tepe, kar yağışının başlamasıyla yeniden ilgi odağı oldu. Doğal kayak pistine dönüşen tepede büyük küçük herkes doyasıya eğlendi.
Talas’ın Mevlana mahallesinde yer alan ve doğal kayak pistine dönüştürülen alanda kar yağışının yeniden başlamasıyla çocuklar ve velileri tepeye akın etti. Kışın karlı günlerinde boş kalmayan tepe yine dolup taştı. Kızakla kaymak isteyen Talaslıların uğrak mekanı olan tepe, kar yağışının başlamasıyla yeniden ilgi odağı oldu. Yarıyıl tatiline giren çocuklar ve velileri tepeye gelerek karda kaymanın keyfini yaşadı.
Talas Belediyesi bir süre önce Mevlana Mahallesi’nde bulunan doğal tepeyi taşlardan temizleyip güvenlik amaçlı file germişti. ’Talas’ın Erciyes’i’ olarak adlandırılan tepe, her kar yağışında büyük küçük herkesin eğlence merkezine dönüşüyor.

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