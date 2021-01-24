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Talas’ın Müdürleri Kırsalı Araştırıyor

24.01.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın talimatıyla birim müdürlerinden oluşan ekipler kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek 2021 yılı yatırımları ve pandemiden etkilenen vatandaşların durumları hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.Pandemiye rağmen 2020 yılında yatırımlarına hız kesmeden devam Talas Belediyesi, 2021 yılı için kolları sıvadı.2021 yılını Talas için “Yatırımlar Yılı” ilan eden Başkan Yalçın’ın bu kapsamda verdiği talimatla yeni bir proje hayata geçirildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın talimatıyla birim müdürlerinden oluşan ekipler kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek 2021 yılı yatırımları ve pandemiden etkilenen vatandaşların durumları hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.
Pandemiye rağmen 2020 yılında yatırımlarına hız kesmeden devam Talas Belediyesi, 2021 yılı için kolları sıvadı.
2021 yılını Talas için “Yatırımlar Yılı” ilan eden Başkan Yalçın’ın bu kapsamda verdiği talimatla yeni bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında birim müdürlerinden oluşan bir ekip tarafından kırsal mahalle muhtarları ziyaret edilerek 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar anlatılıyor. Kırsal mahallelerin tamamında yapılan ziyaretler sırasında ayrıca, mahalle ile ilgili talep ve önerilerde not edilerek yerine getiriliyor.
PANDEMİDEN ETKİLENEN VATANDAŞLAR DA UNUTULMADI
Gerçekleştirilen mahalle ziyaretleri sırasında pandemiden etkilenen vatandaşlar da unutulmuyor. Korononavirüs salgını sürecinde işini kaybeden, maddi yönden sıkıntıya düşmüş ve mahsulünü yetiştiremediği için ekonomik olarak problem yaşayan vatandaşlar için gerekli destekler sağlanıyor.
Muhtarlardan, zor durumdaki vatandaşlar hakkında bilgiler alınarak ilgili birim müdürlüklerince yardımlar ulaştırılıyor.
“HALKIMIZLA DAİMA YAN YANA OLACAĞIZ”
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Mustafa Yalçın, 2021 yılının daha güzel bir yıl olmasını temenni ettiklerini söyleyerek vatandaşların rahatı ve huzuru için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. “Halkımızla her zaman yan yana olacağız” şeklinde konuşan Başkan Yalçın, “Belediyecilik, halkın huzuru ve refahı için çalışmaktır. Bizde halkımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. Kırsal mahallelerimize birim müdürlerimizden oluşan bir heyetimizi gönderiyoruz ve orada muhtarlarımıza hem yatırımlarımız anlatıyoruz hem de onların talep ve görüşlerini dinliyoruz.” dedi.
Söz konusu ziyaretlerde pandemi sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşların da unutulmadığının altını çizen Başkan Yalçın, muhtarlarla görüşme sırasında mahallerinde durumu iyiyken pandemiden dolayı kötü olan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşların bilgilerinin alınarak gerekli yardımların ulaştırıldığını ifade etti.

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