Talas’ın sokak hayvanları özel ekibi

Talas Belediyesi’nin hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için kurduğu özel ekip 2 gün boyunca yemleme yaptı. Ekipler, soğuk ve kar yağışının etkili olduğu günlerde 35 noktaya 150 kilo yiyecek koydu.

Pastane, lokanta gibi işyerlerinin kapalı olduğu salgın sürecinde ekipler, hava sıcaklığının eksilere düştüğü günlerde besleme noktalarını artırarak sayıyı 35’e yükseltti. İlçe genelinde büyük parklarda kedi ve köpeklerle birlikte, kırsal arazide yaban hayvanları için de ekmek ve mama bırakan ekipler, kuşları da unutmadı. Ekipler, kar altında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için de hazırlanan noktalara yem koydu.

“HER CANLIYA HİZMET”

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın her canlıya hizmet ettiklerini belirterek, “Özellikle bu salgın sürecinde bütün canlıların hayatını devam ettirebilmesi için azami gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz kar yağışı ve soğuk havanın etkisini göstermeye başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ilçemizdeki sokak ve yaban hayvanlarının yiyeceksiz kalmamaları için yoğun mesai harcıyor. Onlar için oluşturulan noktalara belirli aralıklarla yem bırakılıyor.” dedi.



