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Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.10.2020 10:31 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki yolların çizgilerini yenileyerek güvenli ve konforlu ulaşım için çalışıyor.Trafik güvenliğinin artırılması için yapılan çalışmada yol çizgileri için 23 ton sentetik yol boyası ve cam tozu kullanıldı.Talas Belediyesi ulaşımın rahat ve konforlu sağlanması için başlattığı çalışmayla ilçe merkezinde cadde ve sokaklar dahil toplam 42 kilometre yolun çizgisini tamamladı.

Talas Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki yolların çizgilerini yenileyerek güvenli ve konforlu ulaşım için çalışıyor.
Trafik güvenliğinin artırılması için yapılan çalışmada yol çizgileri için 23 ton sentetik yol boyası ve cam tozu kullanıldı.
Talas Belediyesi ulaşımın rahat ve konforlu sağlanması için başlattığı çalışmayla ilçe merkezinde cadde ve sokaklar dahil toplam 42 kilometre yolun çizgisini tamamladı. Yol genişliğine göre eksen çizgisi (orta), banket şeridi (sağ-sol) ve kavşak çizgilerinin (kama) yapıldığı çalışmada toplam 200 kilometre şeritle yollar adeta beyaza boyandı.
17 ton sentetik boya ve 6 ton cam tozunun kullanıldığı yol çizgisi çalışmasıyla hem araçların hem de yayaların trafik güvenliği sağlanmış oldu.

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