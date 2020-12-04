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Talas’ta 13 yeni işyeri daha açıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.12.2020 14:27 | Son Güncelleme

Talas’ta son dönemde 13 yeni iş yeri daha ruhsat aldı.

Talas’ta 13 yeni işyeri daha açıldı

Talas’ta son dönemde 13 yeni iş yeri daha ruhsat aldı. Böylece pandemi döneminde ilçe genelinde açılan toplam iş yeri sayısı 275 oldu.
Koronavirüs salgınıyla birlikte hız kaybeden ticari hayat, Talas’ta yeniden canlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Talas Belediyesi’nden ruhsat alan büfe, lokanta, kuaför, bakkaliye, çiğköfteci, şarküteri, market, mobilya satışı yapan işletmeler, evcil hayvan satışı yapan dükkanlar ve fastfood ürünleri sunan iş yerleri gibi çeşitli sektörlerden oluşan 13 yeni iş yeri daha ticari faaliyetine başlamış oldu.
Açılan yeni iş yerlerinin eklenmesiyle pandemi sürecinde ilçede toplam 275 iş yeri ticaret hayatına katılmış oldu.

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