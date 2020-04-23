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Talas’ta 23 Nisan çocuklarına sürpriz doğumgünü

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.04.2020 15:59 | Son Güncelleme

Talas Vefa Sosyal Destek Merkezi tarafından ilçede 23 Nisan günü dünyaya gelen çocuklara sürpriz doğum günü hazırlandı.İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerdeki 15 çocuğun doğum günü sürprizi için pastalar hazırlandı, evlerine gidildi.

Talas’ta 23 Nisan çocuklarına sürpriz doğumgünü

Talas Vefa Sosyal Destek Merkezi tarafından ilçede 23 Nisan günü dünyaya gelen çocuklara sürpriz doğum günü hazırlandı.
İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerdeki 15 çocuğun doğum günü sürprizi için pastalar hazırlandı, evlerine gidildi. Talas Vefa Sosyal Destek Merkezi görevlileriyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz de aileleriyle birlikte evlerde kalan çocukların doğum günü kutlamasına katıldı. Ekipler daha önceden belirlenen adreslere gelerek kapının önünde doğum günü pastalarının üstündeki mumları yakarak zillere bastı. Karşısında ellerinde pastayla görevlilerle karşılaşan çocuklar bir anda şaşkına döndü. Görevlilerin ‘iyi ki doğdun’ şarkısı eşliğinde mumları üfleyen çocuklara ayrıca Talas Belediyesi’nin Türk ve dünya klasiklerinin yanı sıra çocuklara yönelik akıl ve zeka oyunları setleriyle boyama kitaplarının yer aldığı okuma kampanyasındaki kitaplar hediye edildi.
Çocuklar ile anne ve babaları sürpriz doğum günü için Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Aileler kutlamanın sonunda “Bizler normal hayatımıza dönmek için çocuklarımızla birlikte kurallara uyarak evlerde kalıyoruz. Başkanımız ve kaymakamımız da bizlere bu tür etkinliklerle destek oluyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Lütfen herkes bu kurallara uysun ve biran önce normal hayatımıza dönelim.” diyerek “Evde kal Talas, evde kal Türkiye” mesajı yolladı.

Talas’ta 23 Nisan çocuklarına sürpriz doğumgünü

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İmsak
04:13
Sabah
05:44
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:29
Yatsı
20:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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