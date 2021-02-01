YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Talas’ta 300 bin liralık geri dönüşüm

Talas’ta 300 bin liralık geri dönüşüm

01.02.2021 14:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Talas Belediyesi, 300 bin liralık hurda malzemeyi geri dönüştürerek hem ekonomiye katkı sağladı hem de görüntü kirliliğinin önüne geçti.2020 yılı içerisinde vatandaşlardan, kurum ve kuruluşlardan, inşaat, bakım-onarım ve tadilat işleri neticesinde çıkan metal, demir, plastik ve ahşap atıkları değerlendirilerek mazgal, korkuluk, kanal kapağı ve bank gibi çeşitli ürün formatlarında kullanıma hazırlanıyor.

Talas Belediyesi, 300 bin liralık hurda malzemeyi geri dönüştürerek hem ekonomiye katkı sağladı hem de görüntü kirliliğinin önüne geçti.
2020 yılı içerisinde vatandaşlardan, kurum ve kuruluşlardan, inşaat, bakım-onarım ve tadilat işleri neticesinde çıkan metal, demir, plastik ve ahşap atıkları değerlendirilerek mazgal, korkuluk, kanal kapağı ve bank gibi çeşitli ürün formatlarında kullanıma hazırlanıyor. Yapılan bu çalışmalar neticesinde toplam değeri 300 bin lirayı bulan geri dönüşüm kazanımı elde edilmiş oldu.
Uygulama hakkında bilgi veren Talas Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü çalışanları, her türlü atık malzemenin uygun şekilde hayata yeniden kazandırıldığını ifade ederek hem tasarruf ettiklerini hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını dile getirdi.
“Talas Belediyesi’nde hiçbir malzeme çöpe gitmez” diyen çalışanlar, “Vatandaşlarımızın kullanmış olduğu tüketim malzemelerinin atık ve artıkları günümüzde çöp olarak görülmüyor. Tam aksine çöpe giden milli servet olarak görüyoruz. Bu düşünceye paralel olarak toplanan metal, demir, plastik ve ahşapları çok daha dikkatli şekilde sınıflandırıp ayrıştırıyoruz. Sonra da bu malzemelerden sıfır ürün elde ediyoruz. Elimize gelen malzemeleri sürekli değerlendiriyoruz. Bu iş bize ayrı bir keyif veriyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:37
Öğle
12:57
İkindi
15:41
Akşam
18:06
Yatsı
19:25

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Altındiş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İşler Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eymen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Melikgazi’nin parklarında çocuklar çok mutlu

Melikgazi’nin parklarında çocuklar çok mutlu

Melikgazi’nin parklarında çocuklar çok mutlu

Melikgazi’nin parklarında çocuklar çok mutlu

11.Geleneksel Uluslararası Hacılar Erciyes GSK Kış Erciyes Zirve Tırmanışı

11.Geleneksel Uluslararası Hacılar Erciyes GSK Kış Erciyes Zirve Tırmanışı

Yahyalı Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Yaptı

Yahyalı Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Yaptı

Yahyalı Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Yaptı

Yahyalı Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Yaptı

Başkan Büyükkılıç’tan esnaf ziyareti

Başkan Büyükkılıç’tan esnaf ziyareti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.