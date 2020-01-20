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  4. Talas’ta 331 bin metrekare saha temizliği yapıldı

Talas’ta 331 bin metrekare saha temizliği yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi, halkın kullandığı güzergâhlar üzerinde bulunan ve görüntü kirliliğine neden olan hafriyat ve molozları kaldırarak saha temizliği yapıyor.

Talas’ta 331 bin metrekare saha temizliği yapıldı

Talas Belediyesi, halkın kullandığı güzergâhlar üzerinde bulunan ve görüntü kirliliğine neden olan hafriyat ve molozları kaldırarak saha temizliği yapıyor. Ayrıca tehlike arz eden çukurları dolduruyor. Bu kapsamda şu ana kadar 331 bin metrekare saha temizliği yapılırken, 4 bin metrekare de temel çukuru dolduruldu.
Talas’ın Mevlana Mahallesi başta olmak üzere bazı mahallelerde yer alan ve halkın yoğun olarak kullandığı yollar üzerinde bulunan tehlikeli yapılara ait hafriyatların temizliği yapılarak çukurlar kapatıldı. İş makineleriyle yapılan çalışmalarda duvar kalıntıları da yıkılarak muhtemel tehlikeler ortadan kaldırıldı. Görüntü kirliliğine yol açan toplam 331 bin metrekare alanda enkaz temizliği yapılarken çeşitli bölgelerde yer alan toplam 4 bin 135 metrekare inşaat çukuru da kapatıldı.
Çalışmalar kapsamında 6 bin kamyon hafriyat temizlenerek dolgu yapılması gereken yerlere aktarıldı.

Talas’ta 331 bin metrekare saha temizliği yapıldı

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