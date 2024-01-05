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Talas’ta “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi” açılıyor

05.01.2024 12:09 | Son Güncelleme:
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhteşem bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Talas’ta “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi” açılıyor

Göreve geldiği günden bu yana ilçede ilklere imza atan Başkan Yalçın, bu kapsamda özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi”ni ilçeye kazandırıyor.
Tarihi Ali Saip Paşa Sokağının girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müze, Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin 108. yıl dönümü olan 9 Ocak’ta düzenlenecek törenle açılacak. Gölbaşı Meydanındaki tören Salı Günü saat 12.00’de başlayacak.

Çanakkale araştırmaları ve gezileri ile bilinen Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci’nin elindeki arşivi, ortak bir projede Talas Belediyesi ile paylaşmasıyla ortaya çıkan ve toplam 5 bölümden oluşan müzede 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müze binasında Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Millî Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair özel eserler yer alıyor.

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