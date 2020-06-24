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Talas’ta güzel balkon ve bahçelere ödül

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.06.2020 12:31 | Son Güncelleme

Çevre bilincini geliştirmek ve kent peyzajına katkıyı teşvik etmek amacıyla Talas Belediyesi tarafından düzenlenen “Güzel Bahçe ve Balkon” etkinliğine katılanlar ödüllendirildi.5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında balkon, site, apartman bahçesi, müstakil ev bahçesi ve işyeri bahçesi olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleşen etkinlikte Talaslılar balkon ve bahçelerinin fotoğraflarını belediyenin web sitesine gönderdi.Yapılan değerlendirmenin ardından 34 çevreciye içerisinde küçük canlıların yaşayabileceği doğal ortama sahip cam fanus (teraryum) hediye edildi.Ödüllerini alan vatandaşlar ise, çevrenin korunması ve güzelleşmesi adına böyle bir etkinlik düzenlediği için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Çevre bilincini geliştirmek ve kent peyzajına katkıyı teşvik etmek amacıyla Talas Belediyesi tarafından düzenlenen “Güzel Bahçe ve Balkon” etkinliğine katılanlar ödüllendirildi.
5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında balkon, site, apartman bahçesi, müstakil ev bahçesi ve işyeri bahçesi olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleşen etkinlikte Talaslılar balkon ve bahçelerinin fotoğraflarını belediyenin web sitesine gönderdi.
Yapılan değerlendirmenin ardından 34 çevreciye içerisinde küçük canlıların yaşayabileceği doğal ortama sahip cam fanus (teraryum) hediye edildi.
Ödüllerini alan vatandaşlar ise, çevrenin korunması ve güzelleşmesi adına böyle bir etkinlik düzenlediği için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

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