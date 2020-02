Talas’ta hizmet yağmuru

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın 100 Ağartan Projeler olarak bütünleştirdiği seçim dönemi projeleri bir bir hayata geçiriliyor. Bu kapsamda; Şehit Aileleri ve Gaziler İrtibat Bürosu, Hayır Çarşısı, Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi ve Talas Sanat Galerisi’nin açılışı yapıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş ve İsmail Tamer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen program kapsamında ilk olarak Hayır Çarşısı’nın açılışı yapıldı.

Hayır Çarşısı’nın yanı sıra Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Bürosu ile Engelli Araçları Bakım Onarım İrtibat Bürosu’nun yer aldığı binanın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yardımda bulunmak isteyen çok sayıda hayırseverin kendilerine sürekli başvuruda bulunduğuna dikkat çekerek, “Biz de bu hayırseverlerin yardımlarını muhtaç ailelere ulaştırmak maksadıyla hayır çarşısını açtık. Burada ihtiyaç sahibi aileler, içerisinde kredi yüklü olan kartlarıyla gelecek ve isteği malzemeyi alıp gidecek. Talas’ta 40 şehit ailesi ve 20 gazimiz yaşıyor. Bunların her türlü istek ve taleplerini yerine getirmek amacıyla bir birim oluşturduk. Bu birimimiz de bu binada hizmet verecek. Ayrıca engelli araçlarının bakım ve onarımını yaptırmak isteyen kardeşlerimize destek olmak amacıyla bir ünite oluşturduk. Bu üniteye bağlı olarak seyyar tamir aracı yaptık. Hem bu araçla hem de oluşturduğumuz tamir bakım ünitesiyle engellilerimizin yanında olacağız.” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Kayseri Milletvekili ve önceki dönem Enerji Bakanı Taner Yıldız da çok hayırlı bir işe imza atıldığını belirterek başta emeği geçenler olmak üzere Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

“KAYSERİ HAYIRDA ŞAMPİYON”

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de hayırda yarışan bir millet olduklarının altını çizerek, “Kayseri hayırseverlikte şampiyon il. Mevlana’nın oğlu Bahaaddin Veled, Kayseri için ‘cömertlikte eşi menendi olmayan Kayseri halkına Allah bereket versin, rahmetini yağdırsın’ diye dua etmiş. Çok şükür o gün başlayan bu gelenek bugün de devam ediyor. Şehirdeki tüm okulların, hastanelerin, camilerin, sağlık ocaklarının üstünde hep hayırseverlerin ismini görürsünüz. Belediyelerimiz de hayırseverlerimizin yaptıklarının adeta arkasını topluyor ve hayırda yarışıyor. Onlar da şampiyon şehrin şampiyon belediyeleri.” diye konuştu.

Törende son konuşmayı yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da bu milletin dünyada ihtiyaç sahibi neresi varsa oraya koştuğunu ifade ederek, “Bu güzel eser ve faaliyetler için Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve ekibine teşekkür ediyorum. Millet olarak hayırda yarışıyoruz. Allah bu millete zeval vermesin, dünyanın birçok yerindeki yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını bizim insanımız karşılıyor. Hem hayır çarşısı hem engelli araçları ünitesi ve hem de şehit aileleri ve gaziler irtibat bürosu çok yararlı ve önemli hizmetler. Bu vesile ile başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından hayır çarşısına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür plaketleri verildi ve kurdele kesilerek hayır çarşısı hizmete açıldı.

TALAS’A MUHTEŞEM BİR SANAT GALERİSİ

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen günün ikinci töreninde ise Tol Kilise’nin restorasyonu ile oluşturulan Talas Sanat Galerisi’nin açılışı yapıldı. Yaklaşık bin 500 yıllık yapının restore ettirilerek sanat galerisine dönüştürüldüğü mekanda ‘Köklerin Rengi Türk Sanatları Sergisi’ de ziyarete açıldı.

Burada ilk konuşmayı yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’a çok güzel ve anlamlı bir sanat galerisi kazandırdıklarını belirterek, açılan sergiye katkı sağlayan sanatçılara teşekkür etti.

Serginin küratörlüğünü yapan mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin ise her sanatçıya nasip olmayacak bir çalışmaya imza atıldığına dikkat çekerek, “15 gün önce yola çıktık. Yalçın Başkanımdan ilk telefonu aldığımda böyle bir yapıyla karşılaşacağımı düşünmemiştim. Bin 500 yıllık bir yapının içerisinde bulunuyoruz. Bu çok heyecan verici bir duygu. Buranın Türk sanatları sergisi ile açılmasından dolayı çok mutlu oldum. Böyle bir projenin içerisinde yer almak herkese nasip olmaz. Başkanımın sayesinde bu güzel projeyi yapmış olduk. Gerçekten çok güzel yapı, çok güzel bir sanat galerisine dönüştürüldü. Buradaki ilk serginin küratörlüğünü yapmak da bana nasip oldu. Bu her sanatçıya nasip olmayacak bir durum. Bana bu şansı verdiği için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“ASIL TEŞEKKÜR YALÇIN BAŞKAN’A”

Törende konuşan ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ise asıl teşekkürü Mustafa Yalçın’ın hak ettiğine işaret ederek, “Böyle bir sergiyi 25-30 sene evvel biz hayal bile edemezdik, burada bulunmaktan büyük bir onur ve haz duyuyorum. Kültür ve sanat medeniyetleri oluşturuyor. Özümüze özenmek son derece önemlidir. Kültür ve sanat bir ağaca benziyor. Siz ağacın köklerini keserseniz ağacın beslenmesi imkânsızdır. Bizim sanatlarımız da bu kökler gibidir. Marifet iltifata tabidir. Sizlerin iltifatı olmasa bu marifet burada yeni nesillerle buluşamazdı. Bu destekleriniz için, geleneksel sanatlarımızın yaşaması için gösterdiğiniz gayretlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“MUSTAFA YALÇIN, TECRÜBESİNİ KONUŞTURUYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşmasında restore ettirilen yapıların içerisinde bir nefes olduğunda anlam kazandığına dikkat çekerek, “Mustafa Yalçın, tecrübesini konuşturuyor. Kayserimizin değerlerinin Talasımızla buluşturan ve yeniden canlandıran çalışmalar yapıyor. Bu sanat galerisi gibi tarihi yapılarda restorasyon çok önemli ama insan nefesi olmayınca bu yapılar yeniden yıpranıyor ama bu tür sanat eserlerine böyle mekanlarda fonksiyonlar yükleyince buraya da insan nefesi gelmiş oluyor. Bu bakımdan başka bir önem kazanıyor. Ben bu açıdan da kendilerini tebrik ediyorum. Kayserimiz tabii ki bir açık hava müzesidir ama bunun en yoğun olduğu yerlerimizden birisi de Talasımızdır. Talasımıza hizmet eden Mustafa Yalçın Başkanımız da Talası adeta taçlandırıyor. Eğitimin, kültürün, sanatın merkezi ve en önemlisi de gönül belediyeciliğinin merkezi konumuna getiriyor. Tekrar teşekkür ediyorum”

“MUSTAFA YALÇIN, İYİLERDEN VE KAZANANLARDAN”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de konuşmasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın iyilerden ve kazananlardan olduğuna dikkat çekerek, “Belediyeler yalnızca altyapı üst yapı işleriyle ilgilenmezler, belediyeler sanatla da sporla da ilgilenirler. Eğer kültür sanat işleri olmazsa spor, müzik olmazsa, meşru olan eğlenceleri olmazsa o şehirler kocaman bir sessizliğe düşer. Bir insanı yüzüne karşı övmek doğru olmayabilir, biraz da zordur belki ama söylemem gerekiyor. Hakkını teslim etmek lazım. 25 yıldır kadar biz Mustafa Bey ile beraber çalıştık. İyi günlerimiz oldu zor günlerimiz oldu ama o günlerde hep yanımızdaydı. Allah razı olsun kendisinden hep dürüstlük gördüm çalışma gördüm, insanlık gördüm. Sıkıntılar çekti mi? Çok çekti ama geride ne kaldı? O sıkıntıları bize verenler nerde şimdi? Mustafa Yalçın iyilerden ve kazananlardan oldu. Ben bu vesileyle bir kez daha değerli mesai arkadaşımı kutluyorum, nice güzel hizmetler yapmasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da şehre kazandırdığı bu güzel eserden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti ve sanat galerisinin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını kaydetti.

Programda daha sonra sergide eseri bulunan sanatçılara plaketleri verildi. Ebru sanatçıları Hikmet Barutçugil ve Sema Balkaya Öksüz, Cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, Cilt sanatçısı Melike Kazaz ve Mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin, törene katılan protokolünden elinden plaketlerini aldı.

Protokol ve sanatçıların katılımıyla kurdele kesiminin ardından sergi gezildi. Ebru, cam, cilt ve mozaik sanatına dair 21 eserin olduğu sergi 14 Şubat’a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.