YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Talas’ta istekler canlı yayında çözüme kavuşuyor

Talas’ta istekler canlı yayında çözüme kavuşuyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.05.2020 12:36 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın sosyal medya üzerinden başlattığı ‘Başkan Beyaz Masada’ uygulaması bu hafta da devam etti.Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ‘Başkan Beyaz Masada’ uygulamasını sosyal medya üzerinden yürütmeye başlayan Başkan Yalçın, bu Çarşamba günü de vatandaşların taleplerini dinleyerek gelen soruları yanıtladı.Başkan yardımcıları ile birlikte takipçilerinin karşısına geçen Mustafa Yalçın, ilk olarak vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti ve ardından da geçen haftadan bu yana yerine getirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın sosyal medya üzerinden başlattığı ‘Başkan Beyaz Masada’ uygulaması bu hafta da devam etti.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ‘Başkan Beyaz Masada’ uygulamasını sosyal medya üzerinden yürütmeye başlayan Başkan Yalçın, bu Çarşamba günü de vatandaşların taleplerini dinleyerek gelen soruları yanıtladı.
Başkan yardımcıları ile birlikte takipçilerinin karşısına geçen Mustafa Yalçın, ilk olarak vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti ve ardından da geçen haftadan bu yana yerine getirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlardan gelen çevre düzeni, park, spor sahası, asfalt, bisiklet yolu, semt pazarı gibi talepleri not alan Başkan Yalçın, sorulan pek çok soruya da içtenlikle cevap verdi.
Başkan Yalçın ayrıca toplu taşıma ile ilgili gelen soru ve talepler üzerine de Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ile canlı telefon bağlantısı yaparak takipçilerini anında bilgilendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada kitap okuma kampanyası, dezenfektan dağıtımı, Ramazan ve bayramda düzenlenen gezi otobüsü etkinliği gibi konulardan dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür alan Başkan Yalçın’a ayrıca şehit yakınları ve gazilerden de kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı birçok teşekkür geldi.
Başkan Yalçın programı, gelen yoğun istek üzerine kısa bir şiir okuyarak tamamladı. Başkan Yalçın, programın sonunda Melih Cevdet Anday’ın ‘Çok Güzel Şey’ şiirini seslendirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden yol genişletme çalışması

Belediyeden yol genişletme çalışması

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:10
Öğle
12:40
İkindi
16:34
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Katartaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

“Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak”

“Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak”

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.