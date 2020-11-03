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Talas’ta kararlar oy birliği ile

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.11.2020 15:20 | Son Güncelleme

Talas Belediye Meclisi Kasım ayında toplantısını gerçekleştirerek gündeminde bulunan 12 maddeyi karara bağladı.

Talas Belediye Meclisi Kasım ayında toplantısını gerçekleştirerek gündeminde bulunan 12 maddeyi karara bağladı. Görüşülen maddelerin tamamı oy birliği ile kabul edildi.
Meclis Salonunda, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Kasım ayı oturumunda çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları, Plan ve Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait talepler karara bağlandı.
MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine İzmir’deki depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlarken, mecliste oybirliği ile alınan kararlar için katkı sağlayan bütün meclis üyelerine teşekkür etti.
Meclis toplantısında ayrıca Mevlana Mahallesi’nde yapımı tamamlanan iki büyük parka ‘Sağlık Çalışanları Parkı’ ve ‘Azerbaycan Kardeşlik Parkı’ isimlerinin verilmesi de oybirliği ile kabul edilirken diğer bazı parklara verilecek isimler için de Kültür ve Çevre Komisyonu’nun çalışma yapması karara bağlandı.
İZMİR UNUTULMADI
Toplantıda söz alan meclisteki partilerin grup başkanvekilleri de İzmir depreminde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, hafta sonu açılışı gerçekleştirilen Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane ve diğer hizmetler için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.
Toplantının sonunda Başkan Yalçın, belediye olarak 1 ayda yaptıkları faaliyetleri meclis üyelerine sunum eşliğinde anlattı.
Talas Belediye Meclisi oturumu 7 Aralık Pazartesi günü toplanmak üzere sona erdi.

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