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Talas’ta koronavirüs önlemleri sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.03.2020 14:06 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı önlemlerini artıran ve ilçe genelinde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Talas Belediyesi, aldığı tedbirlerle dikkat çekiyor.Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, korona virüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını ifade ederek, “Talas genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını zaten rutin olarak uzun zamandır yerine getiriyoruz.

Korona virüse karşı önlemlerini artıran ve ilçe genelinde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Talas Belediyesi, aldığı tedbirlerle dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, korona virüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını ifade ederek, “Talas genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını zaten rutin olarak uzun zamandır yerine getiriyoruz. Camiler ve okullar başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında düzenli olarak temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini yapıyorduk. Şimdi de korona virüse karşı tüm tedbirlerimizi aldık ve bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Askeri birliklerden kamu kurumları ve muhtarlıklara, eczanelerden camilere, PTT ve banka şubelerine kadar birçok ortak kullanım alanında periyodik olarak hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri yapıyoruz. İlçe genelinde temiz, hijyenik ve dezenfekte bir ortam sağlamak amacıyla tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.
Korona virüse karşı 4 ekiple mücadele verdiklerini ifade eden Başkan Yalçın, vatandaşlara da çağrı da bulunarak, “Bizler belediyeler olarak hemşehrilerimizin sağlığı için tüm tedbirleri aldık ve bunu sahaya yansıtıyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak hijyen ve dezenfekte çalışmalarını yürütüyor. Bunun yanında vatandaşlarımızdan da üzerine düşen görevi yerine getirmelerini bekliyoruz. Başta genel temizlik olmak üzere koronavirüs riskine karşı uyulması gereken ‘14 Kural’a dikkat etmelerini istiyoruz. Bu şekilde olursa sürecin daha kısa zamanda atlatılacağına inanıyorum” diye konuştu.
Talas Belediyesi tarafından yürütülen korona virüs çalışmaları kapsamında Kaymakamlık, İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve aile sağlığı merkezleri, eczaneler, muhtarlıklar, PTT ve banka şubeleri ile resmi kurumların güvenlik noktalarında hijyen ve dezenfekte işlemleri yapılıyor. Bununla birlikte ilçe sınırlarındaki otobüs ve tramvay durakları, Talas Belediyesi otobüsleri, personel servisleri, ATM’ler, kart dolum noktaları, çocuk oyun alanları, umumi tuvaletler, sosyal tesisler ve camilerde periyodik olarak çalışmalara devam ediliyor.
Korona virüse karşı her türlü tedbiri almaya devam eden Talas Belediyesi, koruyucu önlemler çerçevesinde yemekhaneyi de kapattı. Personelin toplu olarak bir araya gelmesinin önüne geçmek amacıyla yemekhanenin kapatılmasıyla birlikte öğle yemekleri odalara kapalı paketler halinde servis edilmeye başlandı.
Uygulamadan son derece memnun olan çalışanlar ise, “İnsanların toplu olarak bir araya gelmemesi gereken bu günlerde, son derece hassas ve titiz bir yöntem ile öğle yemeğimizi yeme imkanı bulduk. Bizi düşünen ve yemeklerimizi odalarımızda huzurlu şekilde yememizi sağlayan Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ederiz” diye konuştu.

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