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Talas’ta kurban hijteink ve temiz ortam

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.07.2020 14:38 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi aldığı tedbirlerle kurban kesiminin sağlıklı ve huzurlu şekilde gerçekleştirilmesini sağladı.Reşadiye Mahallesi eski stadın yanı sıra Mevlana, Yenidoğan ve Harman mahallelerinde kurban kesim alanlarını hazırlayan Talas Belediyesi, kesim alanlarında Korona virüs tedbirleri ve temizlik denetimlerini de ihmal etmedi.

Talas Belediyesi aldığı tedbirlerle kurban kesiminin sağlıklı ve huzurlu şekilde gerçekleştirilmesini sağladı.
Reşadiye Mahallesi eski stadın yanı sıra Mevlana, Yenidoğan ve Harman mahallelerinde kurban kesim alanlarını hazırlayan Talas Belediyesi, kesim alanlarında Korona virüs tedbirleri ve temizlik denetimlerini de ihmal etmedi. Kesim alanlarında ateş ölçüp maske dağıtımını yapan Talas Belediyesi ekipleri temizlik, ilaçlama, sosyal mesafenin korunması gibi çalışmaları da eksiksiz yerine getirdi. Vatandaşın sağlığının ve huzurunun her şeyden önce geldiğini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşımızın huzur içinde kurban ibadetini yerine getirmesi için tüm imkânlarımızın seferber ettik. Kesim alanlarında neye ihtiyaç duyulduysa belediye olarak biz yerine getirdik. Vatandaşlardan ricamız Temizlik, Maske ve Mesafe konularında hassasiyet göstermeleri. Tüm İslam âleminin yeniden bayramını tebrik ediyor, Rabbimden sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar niyaz ediyorum.” dedi. Başkan Yalçın, vatandaşların bayram boyunca belediyenin 444 00 55 numaralı telefonundan yardım alabileceklerini de sözlerine ekledi.
Sunulan hizmetten dolayı memnuniyetini dile getiren Talas halkı ise “Belediyemizden ve Başkanımız Mustafa Yalçın’dan Allah razı olsun. Çok güzel bir organizasyona imza attı. Sistem olarak mükemmel bir kurulum oluşturuldu. Temiz ve hijyenik ortamın yanı sıra bu yıl su tesisatı ve hava kompresörleri getirdi. Temizlik personelinin yanı sıra çöp kamyonları ve arazöz makinaları sürekli çalışıyor. Steril bir ortamda kesim yapmamızdan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hem satıcılar hemde kesim için buraya gelenler çok memnunuz.” diye konuştu.

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