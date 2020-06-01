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Talas’ta lokanta ve kafeler yeni normale hazır

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.06.2020 15:56 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi, normalleşme adımları çerçevesinde faaliyetlerine başlayan kafeterya, pastane ve lokanta gibi işletmelerde dezenfeksiyon işlemi yaptı.Talas ilçe sınırlarında faaliyet gösteren 290 adet kafeterya, pastane ve lokantada Talas Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama, dezenfeksiyon ve hijyen işlemi yapıldı.

Talas Belediyesi, normalleşme adımları çerçevesinde faaliyetlerine başlayan kafeterya, pastane ve lokanta gibi işletmelerde dezenfeksiyon işlemi yaptı.
Talas ilçe sınırlarında faaliyet gösteren 290 adet kafeterya, pastane ve lokantada Talas Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama, dezenfeksiyon ve hijyen işlemi yapıldı. 4 ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmada temizliğin ardından dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilerek işletmelerin korona virüsle mücadelesine katkı sağlanmış oldu.
Yapılan hijyen çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren işletme sorumluları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Korona virüs salgınının başladığı ilk günden beri Talas Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu hissettiklerini ifade eden esnaflar, “Talas Belediyesi’nin desteğini Talas esnafı olarak her zaman yanımızda hissettik, bizlere özellikle hijyen konusunda çok yardımcı oldular, belediye personeline ve Başkan Yalçın’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Talas Belediyesi daha önce de çalışma izni çıkan kuaför ve berberler için dezenfekte çalışması yapmıştı.

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Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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