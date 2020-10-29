YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Talas’ta ’Maharetli Eller Üretici Pazarı’ açılıyor

Talas’ta ’Maharetli Eller Üretici Pazarı’ açılıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile ’Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ kuruluyor.Talas’ın tarihi Harman Mahalle Meydanı’nda her ayın ilk Pazar günü devam edecek olan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın ilki 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Talas’ta ’Maharetli Eller Üretici Pazarı’ açılıyor

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile ’Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ kuruluyor.
Talas’ın tarihi Harman Mahalle Meydanı’nda her ayın ilk Pazar günü devam edecek olan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın ilki 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Gıda ürünleri, el sanatları ve ev tekstili gibi alanlarda pek çok ürünün yer alacağı ‘Maharetli Eller Üretici Pazarında, üretici kadınların el emeği göz nuru ürünleri alıcısıyla buluşacak. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, proje sayesinde hem ev hanımlarının emeklerini sergileyebilmelerine kapı açıldığını hem de organik ve el yapımı ürünlere ulaşmak isteyenlere imkan sunulduğunun altını çizdi. Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın önemli bir sosyal proje olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, “Pazarımızda ev yapımı yiyeceklerden farklı gıda ürünlerine, ev tekstil ürünlerinden el emeği göz nuru birçok eşyaya kadar çok çeşitli ürünler yer alacak. Pazarımız, inşallah 1 Kasım Pazar Günü Harman Mahallesi Meydanında daha önceden Antika Pazarı kurmuş olduğumuz alanda halkımızla buluşacak” dedi.
Başkan Yalçın, Kadın Girişimci Pazarı’nın bundan sonra da her ayın ilk Pazar günü devam edeceğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Bağ evinden uyuşturucu ticaretini polis engelledi
Bağ evinden uyuşturucu ticaretini polis engelledi
Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi
Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş medya temsilcileri ile bir araya geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş medya temsilcileri ile bir araya geldi
2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK: 0 - Kocaelispor: 0
2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK: 0 - Kocaelispor: 0
Başkan Güler’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Güler’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Ekim Perşembe

İmsak
05:32
Sabah
06:55
Öğle
12:27
İkindi
15:22
Akşam
17:49
Yatsı
19:06

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Perşembe

Yeni Eczanesi
Bunyan
Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.