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Talas’ta öncelik iş güvenliği

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.11.2020 13:05 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Talas Belediyesi tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu toplantısı gerçekleştirilerek iş güvenliği kültürünün daha ileri noktalara taşınması için yapılması gerekenler ele alındı.
Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, birim müdürleri ve şefler ve çalışanlar katıldı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarının yanı sıra iş yeri hekimlerinin de yer aldığı toplantıda iş ortamında uyulması gereken tedbirlerden yasal mevzuatlara kadar pek çok konu üzerinde duruldu.
İş Güvenliği Uzmanı Aylin Aygan ve İş Yeri Hekimi Kenan Savaş’ın sunumlarıyla gerçekleşen toplantıda sahadan örnek fotoğraflarla yapılan hatalar ve doğru davranışlar anlatılırken yapılması gerekli çalışmalar da detaylı olarak masaya yatırıldı.
İŞ GÜVENLİĞİ’NDE KIŞA HAZIRLIK
Toplantıda ayrıca yaklaşan kış mevsimiyle alakalı alınacak tedbirler de ele alındı. Kış mevsimi boyunca çalışanların dikkat etmesi gereken konular hatırlatılarak iş kazalarını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlere dikkat çekildi.

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