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Talas’ta vergi yapılandırmasına yoğun ilgi

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.12.2020 12:46 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi’nde vergi yapılandırma yoğunluğu yaşanıyor.

Talas’ta vergi yapılandırmasına yoğun ilgi

Talas Belediyesi’nde vergi yapılandırma yoğunluğu yaşanıyor. Emlak ve Çevre Temizlik vergileri başta olmak üzere belediyenin tahsil edeceği diğer vergi türlerinde borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden ya da Talas Belediyesi’ne şahsen müracaat ederek peşin veya taksit seçenekleriyle borçlarını yapılandırabiliyor.
Yapılandırmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 20 Kasım’dan bugüne kadar Talas Belediyesi’ne yapılandırma için başvuru yapan mükellef sayısı 2 bini aştı. Vergi borcu yapılandırma fırsatını değerlendirmek isteyen Talaslı mükelleflere 2 seçenekli hizmet sunuluyor. Özellikle pandemi döneminde vatandaşlara kolaylık sağlayarak sanal ortamda işlem yapma imkanı sunulurken dileyen vatandaşlar da Talas Belediyesi’ne şahsen müracaat ile yapılandırma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşlemlerini online yöntemle yapmak isteyen mükellefler, www. talas.bel.tr adresinde yer alan ‘Borç Yapılandırma Başvurusu’ bölümünden ve e-devlet üzerinden online olarak borçlarını yapılandırabiliyor.
Vergi ve diğer alacakların yapılandırılmasına ilişkin gerçekleştirilen düzenlemeyle vatandaşlara vergi ödeme kolaylığı sunulurken, Talas Belediyesi de ilçede yaşayan mükelleflere yönelik hizmete sunduğu uygulamayla Türkiye’de bir ilki başlattı. Uygulama sayesinde mükellefler kendi yapılandırma işlemlerini kendilerini yapabiliyor. Belediyenin internet sitesi üzerinde yer alan ‘Borç Yapılandırma Başvurusu’ kısmından giriş yapan vatandaşlar, yapılandırmaya dair tüm işlemlerini ikinci bir bekleme aşaması olmaksızın kendisi sonuçlandırabiliyor.
Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da vergi borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşların mağdur olmamaları için son gün olan 31 Aralık’a kalmadan işlemlerini yapmaları tavsiyesinde bulundu. “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır.” sözünü hatırlatan Başkan Yalçın, “Allah, devlete zeval vermesin. Devletimiz vergisini ödemek isteyen ama imkan bulamayan vatandaşlarımıza bir kolaylık sağladı. Vatandaşlarımız bu sayede vergi borçlarını daha kolay ödeme imkanı buluyor. Vergi mükellefi kardeşlerimin bu fırsatı değerlendirmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyorum.” dedi.

Talas’ta vergi yapılandırmasına yoğun ilgi

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