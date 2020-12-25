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Talas’ta vergi yapılandırmasında son günler

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.12.2020 12:49 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede çeşitli kalemlerdeki borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara 31 Aralık tarihinin son gün olduğunu hatırlattı.Başkan Yalçın, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri başta olmak üzere belediyenin tahsil edeceği diğer vergi türlerinde borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, internet üzerinden ya da Talas Belediyesi’ne şahsen müracaat ederek peşin veya taksit seçeneklerinden yararlanabileceğini söyledi.Vergi borçlarını yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen Talaslılara seslenen Başkan Yalçın, “Mükelleflere 2 seçenekli hizmet sunuyoruz.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede çeşitli kalemlerdeki borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara 31 Aralık tarihinin son gün olduğunu hatırlattı.
Başkan Yalçın, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri başta olmak üzere belediyenin tahsil edeceği diğer vergi türlerinde borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, internet üzerinden ya da Talas Belediyesi’ne şahsen müracaat ederek peşin veya taksit seçeneklerinden yararlanabileceğini söyledi.
Vergi borçlarını yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen Talaslılara seslenen Başkan Yalçın, “Mükelleflere 2 seçenekli hizmet sunuyoruz. Özellikle pandemi döneminde vatandaşlara kolaylık sağlayarak sanal ortamda işlem yapma imkanı sağlanırken, dileyen vatandaşlar da Talas Belediyesi’ne şahsen müracaat ile yapılandırma işlemlerini gerçekleştirebilir” dedi.
Başkan Yalçın, yapılandırma konusunda hizmete sunulan uygulamayla Türkiye’de bir ilki başlattıklarını belirterek, “Uygulama sayesinde mükellefler kendi yapılandırma işlemlerini kendilerini yapabiliyor. Belediyemizin internet sitesinde yer alan ‘Borç Yapılandırma Başvurusu’ kısmından giriş yapan vatandaşlarımız, yapılandırmaya dair tüm işlemlerini ikinci bir bekleme aşaması olmaksızın kendisi sonuçlandırabiliyor” şeklinde konuştu.
Borç yapılandırmak isteyen vatandaşların mağdur olmamaları için 31 Aralık’a kalmamaları tavsiyesinde bulunan Başkan Yalçın şunları söyledi:
“Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Allah, devlete zeval vermesin. Devletimiz vergisini ödemek isteyen ama imkan bulamayan vatandaşlarımıza bir kolaylık sağladı. Vatandaşlarımız bu sayede vergi borçlarını daha kolay ödeme imkanı buluyor. Vergi mükellefi kardeşlerimin bu fırsatı değerlendirmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyorum.”

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