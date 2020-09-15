Talas’ta yeni Aile Sağlığı Merkezi’ne ilk harç kondu

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerinde hayırsever Osman Akgöz tarafından yaptırılacak olan Osman-Neyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezi’ne ilk harç kondu.

Talas Mevlana Mahalle’sinde yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezinin temel atma programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Talas İlçe Sağlık Müdürü Erdal Yüce ve Hayırsever Osman Akgöz katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pandemi sürecinde sağlıkla ilgili bir binanın temelinin atılıyor olmasının anlamlı ve önemli olduğuna vurgu yaparak, “Talas’ımızın gelişmesi ve daha da güzelleşmesi bizim için çok önem arz ediyor. Bir doktor olarak bu süreçte bizim için en önemli konunun sağlık merkezleri olduğunun bilinci içerisindeyiz. Hayrını böyle bir alanda değerlendirmek isteyen değerli büyüğümüze ve kıymetli ailesine teşekkür ediyorum. Talas’ımıza ve Kayseri’mize yakışır bir merkez olacağına inanıyorum, inşallah açılışını büyük bir coşkuyla yaparız. Bu güzel hayrın Allah tarafından kabulünü temenni diyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezinin 800 metrekare kapalı alana sahip ve yaklaşık 16 bin kişiye hitap eden bir merkez olacağını açıkladı. Son teknolojik cihazlarla hizmet verileceğinin altını çizen Başkan Yalçın şunları söyledi:

“Osman amcamızın ve eşi hanımefendi aile sağlığı merkezi yaptırmak üzere bize müracaat ettiklerinde biz de mülkiyeti belediyemize ait bu arsayı gösterdik. Çok memnun olduk devlet millet iş birliğinden. Bu merkez yaklaşık 16 bin kişiye hitap edecek. Burada 2 katlı, toplam 800 metrekare kapalı alanı olan bir bina olacak. İçerisinde sekreteryasıyla beraber 5 aile hekimi yer alabilecek. Tıbbi müdahale odası, laboratuvar, toplantı odası, gebe takip odası, arşiv ve mutfağı da bulunan son teknoloji cihazlarla donatılmış bir aile sağlığı merkezi olacak. Allah hayırlarını kabul etsin.”

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de Talas’ta ihtiyaç olan bir bölgede yeni bir Aile Sağlığı Merkezi’nin kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hayırsever Osman Akgöz ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Sağlık merkezinin temelinin atılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hayırsever Osman Akgöz de, araziyi tahsis eden Başkan Yalçın’a teşekkür etti ve en kısa zamanda kazasız belasız tamamlanması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından dualar edilerek temele ilk harç kondu.

