YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Talas’ta yeni Aile Sağlığı Merkezi’ne ilk harç kondu

Talas’ta yeni Aile Sağlığı Merkezi’ne ilk harç kondu

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerinde hayırsever Osman Akgöz tarafından yaptırılacak olan Osman-Neyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezi’ne ilk harç kondu.Talas Mevlana Mahalle’sinde yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezinin temel atma programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Talas İlçe Sağlık Müdürü Erdal Yüce ve Hayırsever Osman Akgöz katıldı.Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pandemi sürecinde sağlıkla ilgili bir binanın temelinin atılıyor olmasının anlamlı ve önemli olduğuna vurgu yaparak, “Talas’ımızın gelişmesi ve daha da güzelleşmesi bizim için çok önem arz ediyor.

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerinde hayırsever Osman Akgöz tarafından yaptırılacak olan Osman-Neyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezi’ne ilk harç kondu.
Talas Mevlana Mahalle’sinde yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezinin temel atma programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Talas İlçe Sağlık Müdürü Erdal Yüce ve Hayırsever Osman Akgöz katıldı.
Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pandemi sürecinde sağlıkla ilgili bir binanın temelinin atılıyor olmasının anlamlı ve önemli olduğuna vurgu yaparak, “Talas’ımızın gelişmesi ve daha da güzelleşmesi bizim için çok önem arz ediyor. Bir doktor olarak bu süreçte bizim için en önemli konunun sağlık merkezleri olduğunun bilinci içerisindeyiz. Hayrını böyle bir alanda değerlendirmek isteyen değerli büyüğümüze ve kıymetli ailesine teşekkür ediyorum. Talas’ımıza ve Kayseri’mize yakışır bir merkez olacağına inanıyorum, inşallah açılışını büyük bir coşkuyla yaparız. Bu güzel hayrın Allah tarafından kabulünü temenni diyoruz” dedi.
Daha sonra söz alan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezinin 800 metrekare kapalı alana sahip ve yaklaşık 16 bin kişiye hitap eden bir merkez olacağını açıkladı. Son teknolojik cihazlarla hizmet verileceğinin altını çizen Başkan Yalçın şunları söyledi:
“Osman amcamızın ve eşi hanımefendi aile sağlığı merkezi yaptırmak üzere bize müracaat ettiklerinde biz de mülkiyeti belediyemize ait bu arsayı gösterdik. Çok memnun olduk devlet millet iş birliğinden. Bu merkez yaklaşık 16 bin kişiye hitap edecek. Burada 2 katlı, toplam 800 metrekare kapalı alanı olan bir bina olacak. İçerisinde sekreteryasıyla beraber 5 aile hekimi yer alabilecek. Tıbbi müdahale odası, laboratuvar, toplantı odası, gebe takip odası, arşiv ve mutfağı da bulunan son teknoloji cihazlarla donatılmış bir aile sağlığı merkezi olacak. Allah hayırlarını kabul etsin.”
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de Talas’ta ihtiyaç olan bir bölgede yeni bir Aile Sağlığı Merkezi’nin kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hayırsever Osman Akgöz ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.
Sağlık merkezinin temelinin atılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hayırsever Osman Akgöz de, araziyi tahsis eden Başkan Yalçın’a teşekkür etti ve en kısa zamanda kazasız belasız tamamlanması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından dualar edilerek temele ilk harç kondu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:13
Öğle
12:38
İkindi
16:09
Akşam
18:54
Yatsı
20:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özden Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Arslan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fevziçakmak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.