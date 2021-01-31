YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Talas’tan bebek sahibi olan ailelere “hoş geldin” paketi

Talas’tan bebek sahibi olan ailelere “hoş geldin” paketi

31.01.2021 12:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Talas’tan bebek sahibi olan ailelere “hoş geldin” paketi

Talas Belediyesi, yeni bebek sahibi olan ailelere ‘Hoş geldin Bebek Seti’ hediye etmeye yeni yılda da devam ediyor.Talas’ta ikamet edip yeni bebek sahibi olan ailelere Talas Belediyesi’nin hediyesi olarak verilen sette, bebeğin ilk bir aylık ihtiyacını karşılayacak ürünler yer alıyor.

Talas Belediyesi, yeni bebek sahibi olan ailelere ‘Hoş geldin Bebek Seti’ hediye etmeye yeni yılda da devam ediyor.
Talas’ta ikamet edip yeni bebek sahibi olan ailelere Talas Belediyesi’nin hediyesi olarak verilen sette, bebeğin ilk bir aylık ihtiyacını karşılayacak ürünler yer alıyor. Talas’ta yaşayıp doğum ve ikamet belgeleri ile Talas Belediyesi Hayır Çarşısı’na müracaat eden herkes bu hizmetten yararlanabiliyor. Bu kapsamda 2020 yılında toplam 640 aileye hoş geldin bebek seti hediye edilerek mutlulukları paylaşılmış oldu.
Yeni doğan bir bebeğin ihtiyaçlarını gidermek üzere hazırlanan Hoşgeldin Setinde bebeklerin ilk anda giyebileceği 1 hastane çıkış paketi, 1 paket 120’li çocuk bezi, ıslak mendil ve pudra ile bazı ihtiyaç maddeleri yer alıyor.
Öte yandan bebek seti hediye edilen aileler de duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Çok ince bir davranış, mutluluğumuza ortak olan Talas Belediyesi’ne ve başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Talas’tan bebek sahibi olan ailelere “hoş geldin” paketi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
12:56
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökşen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Melikgazi animasyon filmlerinde bu hafta Köroğlu ve Osmanlı Devleti vardı

Melikgazi animasyon filmlerinde bu hafta Köroğlu ve Osmanlı Devleti vardı

Başkan Palancıoğlu: “Kentsel dönüşüm de inşaat taahhüt işlerinde KDV yüzde 1’e düşürüldü”

Başkan Palancıoğlu: “Kentsel dönüşüm de inşaat taahhüt işlerinde KDV yüzde 1’e düşürüldü”

Buzlu yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla attı

Buzlu yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla attı

Evde doğum yapan Suriyeli annenin bebeği öldü

Evde doğum yapan Suriyeli annenin bebeği öldü

77 yıllık sahra topu müzede yerini aldı

77 yıllık sahra topu müzede yerini aldı

112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ve sıra dışı çağrılar hayrete düşürüyor

112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ve sıra dışı çağrılar hayrete düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.