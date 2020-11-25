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Talas’tan çölyak hastalarına gıda paketi

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.11.2020 13:02 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği sağlıyor.Düzenli aralıklarla devam eden destek kapsamında 100 aileye gıda paketlerinin teslimatı yapıldı.

Talas Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği sağlıyor.
Düzenli aralıklarla devam eden destek kapsamında 100 aileye gıda paketlerinin teslimatı yapıldı. Temel gıda maddelerinden oluşan gıda kolisinin içinde gluten içermeyen un, makarna, irmik, bulgur, bisküvi, çikolata, kek ve çeşitli hamur işi gibi ürünler yer alıyor. Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden çölyaklı vatandaşlar da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Çölyak hastası bir çocuk belediye tarafından başlatılan hizmetten mutlu olduğunu ’Başkan Amca, bizi düşündüğün için teşekkür ederim’ sözleriyle dile getirirken, çölyak hastası bir diğer vatandaş ise, “Çölyak hastalarının gıdaları çok pahalı, durumu çok zor. Böyle bir hizmet verdiği için belediyemize tekrar teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Bir diğer vatandaş ise “Bütün çölyaklılar adına Başkan Yalçın’a teşekkür ediyorum. Gerçekten çölyak hastaları çok zorlandılar insanlar iki gün sokağa çıkma yasağı olacak diye fırınlara yığıldılar ama bir yıllardır ekmek bulamıyoruz, fırınımız yok bize ekmek üretecek yani çok teşekkür ediyorum size. Hastalığımızdan dolayı zor beslenme şartlarımız var, aldığımız gıda ürünleri oldukça pahalı, bundan dolayı da Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkür ederim” diye konuştu.

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