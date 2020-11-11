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Talas’tan dezavantajlı ailelere çok yönlü destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.11.2020 11:50 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi, Talas Sosyal Hizmet Merkezi iş birliğiyle psikososyal desteğe ihtiyaç duyan ailelere el uzatıyor.

Talas Belediyesi, Talas Sosyal Hizmet Merkezi iş birliğiyle psikososyal desteğe ihtiyaç duyan ailelere el uzatıyor. Ailelere, ihtiyaç durumuna göre maddi destek de sağlanıyor.
Talas Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Talas Sosyal Hizmetler Merkezi ekipleri, dezavantajlı aileleri evlerinde ziyaret ederek sohbet ortamında sorunlarını dinliyor.
Özellikle pandemi süreciyle birlikte psikolojik ve sosyal sorunlar yaşayan ailelere yönelik olarak başlatılan proje, Kayseri’de ilk olma özelliği taşıyor.
Başlatılan uygulama kapsamında psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşturulan bir ekip, ailelerin sıkıntılı süreçlerinde yanlarında olurken maddi desteğe ihtiyaç duyanlara da çeşitli konularda katkı sağlanıyor. Ayrıca çocuklar için kitap ve oyuncaklar hediye edilirken büyüklere de konuyla ilgili kitaplar veriliyor.
Bu uygulamadan yararlanmak isteyenler, Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ait 0352 437 1026 numaralı telefonu arayabilirler.

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