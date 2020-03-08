Talas’tan engelli vatandaşlara özel hizmet

Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi’ engelli vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. 1 Şubat’ta gerçekleştirilen açılışla hizmete başlayan ünitede, bugüne kadar 49 aracın bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Arıza yapan akülü araçları veya tekerlekli sandalyeleri için Talas Belediyesi’nin 0352 503 12 51 veya 0534 377 85 55 numaralı telefonunu arayan vatandaşların engelli araçları evlerinden alınarak bakım ve onarım için atölyeye getiriliyor. Burada bakımdan geçirilen ve aksayan parçaları yenilenen araçlar, yine belediye imkânlarıyla vatandaşın evine teslim ediliyor.

“HAYATI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇABA SARFEDİYORUZ”

Önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, engellilerin yaşam koşullarını kolaylaştırabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “1 Şubat’ta hizmete açtığımız Engelli Araçları Bakım ve Onarım Ünitesinde bugüne kadar toplam 49 akülü aracın ve tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımı yaptık. Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onları sürekli hayatın içinde tutmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu proje ile bunu bir nebze de olsa başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere her kesimden büyük takdir gören bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında maddi durumu elverişli olmayan engellilerden ücret de alınmıyor.

