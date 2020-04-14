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Talas’tan sağlıkçılara koruyucu siperlik

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.04.2020 13:27 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi, korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına 500 adet koruyucu siperlik hediye etti.Bir yandan ilçe genelinde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi bir yandan da koruyucu önlemler almaya devam ediyor.

Talas Belediyesi, korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına 500 adet koruyucu siperlik hediye etti.
Bir yandan ilçe genelinde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi bir yandan da koruyucu önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi pandemi bölümü çalışanları ile Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde korona virüse maruz kalma riski bulunan sağlık personeline koruyucu siperlik hediye edildi.
Başkan Yardımcısı İsmail Güngör tarafından teslim edilen koruyucu siperlikleri alan ERÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney ve Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdal Yüce, sağlık çalışanlarına gösterdiği ilgi ve sağladığı katkıdan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

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