Talat Bulut karantinada seti eve taşıdı

Fox TV’deki "Yasak Elma" dizisinde Halit Argun rolünü canlandıran Talat Bulut, dizi çekimlerine ara verilse de neşesinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan sanatçı, Sağlık Bakanlığı’nın #evdekal uyarılarına uyan her vatandaş gibi duyarlı davranmaya devam ediyor.

SET HALLERİ, KORONAVİRÜSTEN SONRA EV HALLERİNE DÖNÜŞTÜ

Talat Bulut, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınından önce sette yaşanan eğlenceli anları yayınlarken karantinanın ardından ev hallerine dönüşen paylaşımlar yapmaya başladı. Son olarak, yaptığı halay gösterisi ile takipçilerinin beğenisini topladı. Yöresel bir müzik eşliğinde karakalpak ve güneş gözlüğü tercih ederken yelek ve şalvar uyumu, sanatçının sahnelere olan özlemini hatırlattı.

Usta oyuncunun set günlerini özlediği, sosyal medyadaki gönderilerinden anlaşılıyor. "Muclze Doktor" dizisindeki Ali Vefa karakterinin taklidiyle set arkadaşlarının gülme krizine girdiği videodan sonra bu paylaşımı da akıllarda kalacağa benziyor.

ENERJİSİYLE ŞAŞKINLIK YARATTI!

Talat Bulut, Türk halk müziği sanatçısı Yudum'un seslendirdiği "Kars, Ardahan, Iğdır'a" türküsüyle takipçileriyle buluştu. Paylaşımın ardından sevilen türkücü ''Can hemşerimmm'' yorumunu yaptı. Usta oyuncu performansıyla herkesi şaşırtarak sevenlerinden ''Bravo, nereden buluyorsunuz bu enerjiyi?'', ''Evimizin neşesi.', ''Aynı kafadayız'' gibi yorumlar aldı.