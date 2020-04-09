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Talat Bulut karantinada seti eve taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 13:28 | Son Güncelleme

Talat Bulut’un karantinadaki ev hali renkli kostümler ve eğlenceli halay performansıyla dikkat çekiyor. Ünlü aktör oyunculuk performansının yanı sıra, esprili tavırlarıyla da herkesin beğenisini kazanıyor. Eğlenceli bir video çeken Talat Bulut, videosunu "Evde kal. 40. güne ne kadar kaldııı! Ben gittiiimm. Hoşçakalın!" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Talat Bulut karantinada seti eve taşıdı

Fox TV’deki "Yasak Elma" dizisinde Halit Argun rolünü canlandıran Talat Bulut, dizi çekimlerine ara verilse de neşesinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan sanatçı, Sağlık Bakanlığı’nın #evdekal uyarılarına uyan her vatandaş gibi duyarlı davranmaya devam ediyor.

SET HALLERİ, KORONAVİRÜSTEN SONRA EV HALLERİNE DÖNÜŞTÜ

Talat Bulut, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınından önce sette yaşanan eğlenceli anları yayınlarken karantinanın ardından ev hallerine dönüşen paylaşımlar yapmaya başladı. Son olarak, yaptığı halay gösterisi ile takipçilerinin beğenisini topladı. Yöresel bir müzik eşliğinde karakalpak ve güneş gözlüğü tercih ederken yelek ve şalvar uyumu, sanatçının sahnelere olan özlemini hatırlattı.

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Usta oyuncunun set günlerini özlediği, sosyal medyadaki gönderilerinden anlaşılıyor. "Muclze Doktor" dizisindeki Ali Vefa karakterinin taklidiyle set arkadaşlarının gülme krizine girdiği videodan sonra bu paylaşımı da akıllarda kalacağa benziyor.

ENERJİSİYLE ŞAŞKINLIK YARATTI!

Talat Bulut, Türk halk müziği sanatçısı Yudum'un seslendirdiği "Kars, Ardahan, Iğdır'a" türküsüyle takipçileriyle buluştu. Paylaşımın ardından sevilen türkücü ''Can hemşerimmm'' yorumunu yaptı. Usta oyuncu performansıyla herkesi şaşırtarak sevenlerinden ''Bravo, nereden buluyorsunuz bu enerjiyi?'', ''Evimizin neşesi.', ''Aynı kafadayız'' gibi yorumlar aldı.

Ayrıca sevilen bir dizi olan "Yasak Elma" karakterlerinden Halit Argun'a hayat veren oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla sıcak bir bağ kurmayı başarıyor.

Dizideki rolünün sert mizaçlı yapısı çevresindekilerle anlaşmazlıklara yol açsa da gerçek hayatta gülmeyi seven biri olduğu paylaşımlarında görülüyor ve onu tanıyan herkes tarafından biliniyor.

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, 23 Mart 1956 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisliği öğrenimi görürken, 2. yılında eğitimini yarıda bıraktı. Ankara Sanat Tiyatrosu’na girip birincilikle bitirmesinin ardından, sanat yaşamına 1976 yılında Dimitrov adlı oyunda rol alarak başladı.

Ali Özgentürk’ün 1976’da yönetmenlik yaptığı Hazal filminde Türkan Şoray ile rol alarak sinemaya geçti. Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçısı olan Talat Bulut'un çevrecilik konusunda ilk film olan "Manisa Tarzanı" izleyici kitlesini önemli ölçüde genişletti. Kurbağalar, Abuzer Kadayıf ve Mutluluk filmlerinden sonra Mahsun Kırmızıgül’ün ''Mucize'' filminde başrol oynadı.

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