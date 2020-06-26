Talat Bulut korkuttu! Ameliyata böyle gitti

Yasak Elma dizisiyle kendisinden söz ettiren oyuncu Talat Bulut, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan bir isim… Özellikle gündeme yönelik paylaştığı videolarla beğeni toplayan ve doğruluğuna inandığı konularda sert açıklamalar yapmaktan da geri durmayan Bulut, yaptığı son paylaşımla takipçilerini korkuttu.

Bir hastane odasında ameliyata giderken çekilmiş görüntüsünü paylaşan Bulut, bu videoya “Ameliyata gidiş vakti, Dr. Melih Us kalbime giden damarlarda kanıma özgürlük yolu açıcak” notunu düştü.



