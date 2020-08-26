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Talep edildi yola kasis yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 26.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, minik canlıların yol güvenliği için de çalışma yaptığı bildirildi.

Talep edildi yola kasis yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, minik canlıların yol güvenliği için de çalışma yaptığı bildirildi. Arapgir ilçesinde civcivlerin yolda telef olmamaları için kasis yapıldığı belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi tarafından Arapgir’in Kılıçlı Mahallesi Hacı Uşağı Mezrası yolunda kasis kuruldu. Mezra yolundan hızlı geçen araçların tehlike oluşturması üzerine vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a müracaat ettiler. Başkan Gürkan’ın talimatı sonrası söz konusu bölgeye kasis kurulumu için çalışma yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, kasis kurulmasıyla yaya güvenliğinin yanı sıra civcivlerinin de ezilmekten kurtulduğunu belirten vatandaşlar, Başkan Gürkan’a teşekkür ettiler.

Talep edildi yola kasis yapıldı

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