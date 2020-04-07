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Talepler Mavi Masa ile karşılanıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.04.2020 16:43 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa hattı, koronavirüs ile mücadele sürecinde Eskişehirlilerin 7/24 yanında olmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa hattı, koronavirüs ile mücadele sürecinde Eskişehirlilerin 7/24 yanında olmaya devam ediyor. 444 44 26 numaralı hat ile 25 Mart tarihinden bu yana, evlerinden çıkamayan 476 vatandaşın talebine karşılık verildi.
Tepebaşı Belediyesi, koronavirüsten korunmak için evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşların acil durum ihtiyaçları için, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattı ile hizmet veriyor. “Önce hizmet” ilkesi ile 7/24 hizmet veren Mavi Masa hattı, 25 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında 476 vatandaşın talebine cevap verdi. Böylelikle risk grubundaki vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi’ni arayarak koronavirüs tehlikesine karşı evlerinde kalmış oldu. Vatandaşlar, Mavi Masa hattını arayarak ihtiyaçlarını Tepebaşı Belediyesi aracılığı ile karşılayabiliyorlarken, talepler Vefa Sosyal Destek Hattı ile koordineli olarak karşılanıyor.
“Dayanışma ruhu ile aşacağız”
Tepebaşı Belediyesi’nin kent halkının yanında olduğunu kaydeden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Mavi Masa koronavirüs ile mücadelede dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı. Başkan Ataç, “Vatandaşlarımız Mavi Masa hattımızı arayarak istedikleri zaman bizlere ulaşabiliyor. Bizlere ulaşan 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın talepleri Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli şekilde karşılanıyor. İnsanlığı tehdit eden koronavirüse karşı hep birlikte mücadele etmemiz gereken bu zor süreci, dayanışma ruhu ve duyarlılık ile aşacağımıza olan inancım tam. Tüm vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, Mavi Masa aracılığı bizlere ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim. Görev alanımız içinde, ihtiyaçlarını Eskişehirlilere ulaştırmaya devam edeceğiz. Diğer istek ve ihtiyaçları da ilgili kurumlara yönlendiriyoruz” sözlerini kullandı.
Mavi Masa aracılığı ile ihtiyaçlarını karşılayan Eskişehirliler de Tepebaşı Belediyesi’ne memnuniyetini ifade ediyor.

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