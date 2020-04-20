Talisca Beşiktaş'a gelecek mi?

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Murat Özen'in instagram hesabında canlı yayına katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Torunoğulları, "Karius'un sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Karius bize sıkıntı yarattı. FIFA'ya alacaklarıyla ilgili gitti. Karius ile anlaşamadığımız konu şu, hak etmediği ayları da istiyor. Top oynanmadı sonuçta. O konuda anlaşmazlığımız var. Gitmek istiyor. FIFA'ya da gitti. Kendi bileceği iş." ifadelerini kullandı.
Torunoğulları, "Dorukhan bizim oyuncumuz. Son derece talihsiz bir sakatlık geçirdi. Toparlanma sürecinde. Tek başına Ümraniye'de çalışıyor ve kendisini tebrik ediyorum. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş ve Türk futboluna büyük katkısı olur. Biz Dorukhan'ı böyle bir polemiğin içine çekmek istemiyoruz. Çıkan haberleri maksatlı görüyorum. Benim bildiğim menajer Ogan Tarhan. Kendisiyle görüştük. Dorukhan 2. ayda Almanya'ya tedavi için gitmişti. Ogan Tarhan ile görüştüğüm doğru ve bu da doğal. Bu benim işim. Ancak sürecin nereye geldiğine bir bakın." dedi.
Torunoğulları, "Talisca çok büyük bir yetenek. Kim istemez ki? Beşiktaş'a da çok büyük katkısı oldu. Ancak taraftarımız şunu kendine sorsun. Talisca niye Çin'e gitti? Para için. Bu da normal. Adam zaten profesyonel. 8 milyon euro net maaş alıyor. Beşiktaş'ın bu saatten sonra bu paraları verecek durumu yok. Ne Beşiktaş'ın, ne de rakiplerimizin. Bu gerçeği göz ardı etmeyelim. Yoksa niye istemeyelim? Adamın gelme durumu yok. Varsa öyle bir para gelsin." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.
(ORTACİZGİ.COM)
Koronaya rağmen sözleşme...
Falcao'dan Türk doktora cevap!
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam!
Acun Ilıcalı'dan heyecanlandıran Mesut Özil yorumu
Ronaldinho'dan flaş istek!
Ve Beşiktaş sahaya indi!
Trabzonspor'u çalıştırmak istiyorum
Sergen Yalçın'dan flaş açıklama! İntihar
Galatasaray bu transferi bekliyor!
Sörloth canlı yayında Real Madrid'i açıkladı!
Cengiz Ünder'den alkışlanacak hareket
Karantinadan kaçan yıldız geri dönmüyor!
'Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu'
Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum