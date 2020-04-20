Talisca Beşiktaş'a gelecek mi?

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Murat Özen'in instagram hesabında canlı yayına katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

KARIUS'UN FIFA'YA ŞİKAYETİ HAKKINDA

Torunoğulları, "Karius'un sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Karius bize sıkıntı yarattı. FIFA'ya alacaklarıyla ilgili gitti. Karius ile anlaşamadığımız konu şu, hak etmediği ayları da istiyor. Top oynanmadı sonuçta. O konuda anlaşmazlığımız var. Gitmek istiyor. FIFA'ya da gitti. Kendi bileceği iş." ifadelerini kullandı.

DORUKHAN TOKÖZ KONUSU

Torunoğulları, "Dorukhan bizim oyuncumuz. Son derece talihsiz bir sakatlık geçirdi. Toparlanma sürecinde. Tek başına Ümraniye'de çalışıyor ve kendisini tebrik ediyorum. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş ve Türk futboluna büyük katkısı olur. Biz Dorukhan'ı böyle bir polemiğin içine çekmek istemiyoruz. Çıkan haberleri maksatlı görüyorum. Benim bildiğim menajer Ogan Tarhan. Kendisiyle görüştük. Dorukhan 2. ayda Almanya'ya tedavi için gitmişti. Ogan Tarhan ile görüştüğüm doğru ve bu da doğal. Bu benim işim. Ancak sürecin nereye geldiğine bir bakın." dedi.