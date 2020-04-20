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Talisca Beşiktaş'a gelecek mi?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.04.2020 21:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta transfer ve futbol yapılandırmalarından sorumlu yönetici Erdal Torunğulları gündeme dair konuştu.

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Murat Özen'in instagram hesabında canlı yayına katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

KARIUS'UN FIFA'YA ŞİKAYETİ HAKKINDA

Torunoğulları, "Karius'un sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Karius bize sıkıntı yarattı. FIFA'ya alacaklarıyla ilgili gitti. Karius ile anlaşamadığımız konu şu, hak etmediği ayları da istiyor. Top oynanmadı sonuçta. O konuda anlaşmazlığımız var. Gitmek istiyor. FIFA'ya da gitti. Kendi bileceği iş." ifadelerini kullandı.

DORUKHAN TOKÖZ KONUSU

Torunoğulları, "Dorukhan bizim oyuncumuz. Son derece talihsiz bir sakatlık geçirdi. Toparlanma sürecinde. Tek başına Ümraniye'de çalışıyor ve kendisini tebrik ediyorum. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş ve Türk futboluna büyük katkısı olur. Biz Dorukhan'ı böyle bir polemiğin içine çekmek istemiyoruz. Çıkan haberleri maksatlı görüyorum. Benim bildiğim menajer Ogan Tarhan. Kendisiyle görüştük. Dorukhan 2. ayda Almanya'ya tedavi için gitmişti. Ogan Tarhan ile görüştüğüm doğru ve bu da doğal. Bu benim işim. Ancak sürecin nereye geldiğine bir bakın." dedi.

"TALISCA'NIN GELME DURUMU YOK"

Torunoğulları, "Talisca çok büyük bir yetenek. Kim istemez ki? Beşiktaş'a da çok büyük katkısı oldu. Ancak taraftarımız şunu kendine sorsun. Talisca niye Çin'e gitti? Para için. Bu da normal. Adam zaten profesyonel. 8 milyon euro net maaş alıyor. Beşiktaş'ın bu saatten sonra bu paraları verecek durumu yok. Ne Beşiktaş'ın, ne de rakiplerimizin. Bu gerçeği göz ardı etmeyelim. Yoksa niye istemeyelim? Adamın gelme durumu yok. Varsa öyle bir para gelsin." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

(ORTACİZGİ.COM)


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Anahtar Kelimeler:
Talisca Beşiktaş Loris Karius

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