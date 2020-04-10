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Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.04.2020 16:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta forma giydiği 2 sezon boyunca taraftarların gönlünde taht kuran ve kariyerini Çin'in Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Anderson Talisca'dan flaş bir son dakika paylaşımı geldi.

UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı dün akşam Anderson Talisca'nın Beşiktaş formasıyla attığı bir golü paylaşmış ve Talisca bu gönderiyi alıntılamıştı.

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Bugün tekrar bir paylaşımı alıntılayan Brezilyalı yıldız, siyah-beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Bir taraftarın kendi fotoğrafının üzerine "Geliyor gönlümün efendisi" yazıp, Erdal Torunoğuları ve Sergen Yalçın'ı etiketlediği gönderiyi repost eden 26 yaşındaki yıldız, "Acaba geri mi dönüyor?" sorusunu akıllara düşürdü.

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