Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı dün akşam Anderson Talisca'nın Beşiktaş formasıyla attığı bir golü paylaşmış ve Talisca bu gönderiyi alıntılamıştı.
Bugün tekrar bir paylaşımı alıntılayan Brezilyalı yıldız, siyah-beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Bir taraftarın kendi fotoğrafının üzerine "Geliyor gönlümün efendisi" yazıp, Erdal Torunoğuları ve Sergen Yalçın'ı etiketlediği gönderiyi repost eden 26 yaşındaki yıldız, "Acaba geri mi dönüyor?" sorusunu akıllara düşürdü.
Arda Turan sözünü tuttu!
Takım arkadaşlarını bilmeye çalıştılar
F.Bahçe açıklaması: Teklif gelirse değerlendiririz
John Terry de top sektirme akımına katıldı
Zidane'dan anlamlı davranış
Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi
Necat Ateş'ten Fenerbahçe paylaşımı
Alex oynadığı en iyi takımı açıkladı
Rüştü Reçber'den sigara itirafı
İtalyan devi Sörloth'un peşinde!
Ibrahimovic o takımla antrenmanlara çıktı!
Milli futbolcu karantinada
Beşiktaş'ta ayrılık iddiası
Serkan Asan, karantina günlerini anlattı
Ronaldo sevgilisi ile antrenman yaptı
Alman ekibi transferi resmen duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum