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  4. Talisca'dan 'Come to Beşiktaş' yanıtı: İnşallah

Talisca'dan 'Come to Beşiktaş' yanıtı: İnşallah

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.01.2020 09:12 | Son Güncelleme

Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de forma giyen Anderson Talisca, Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir yoruma imza attı. Yıldız oyuncu, bir taraftarın "Come to Beşiktaş" paylaşımını beğendi ve "İnşallah" yazdı. Beşiktaşlı taraftarlar, Talisca'nın bu yorumunu beğeni yağmuruna tuttu.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Siyah-Beyazlıları mest eden bir harekete imza attı.
Guangzhou Evergrande forması giyen Brezilyalı yıldız, bir taraftarın "Come to Beşiktaş" paylaşımını beğendi ve "İnşallah" yazdı.

YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANIYOR

Son dönemde ismi Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Talisca, Çin ekibinde yılda 10 milyon Euro kazanıyor. Talisca, Guangzhou Evergrande formasıyla çıktığı 45 maçta 32 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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Anderson Talisca'nın fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Beşiktaş Come to Beşiktaş Guangzhou Evergrande Brezilya

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