Talisca'dan 'Come to Beşiktaş' yanıtı: İnşallah

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Siyah-Beyazlıları mest eden bir harekete imza attı.

Guangzhou Evergrande forması giyen Brezilyalı yıldız, bir taraftarın "Come to Beşiktaş" paylaşımını beğendi ve "İnşallah" yazdı.

YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANIYOR

Son dönemde ismi Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Talisca, Çin ekibinde yılda 10 milyon Euro kazanıyor. Talisca, Guangzhou Evergrande formasıyla çıktığı 45 maçta 32 gol, 11 asistlik performans sergiledi.