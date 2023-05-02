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Tam bir şifa deposu: Doğunun muzu ’ışkın’ tezgahlarda yerini aldı

02.05.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok sağlıkçı tarafından beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu ve tam bir şifa deposu olarak anılan ’doğunun muzu’ diye adlandırılan ’ışkın’, Elazığ’da tezgahlarda yerini aldı.

Elazığ’ın Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçelerinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ‘ışkın’ 50 liradan satılmaya başlandı. Her yıl nisan aylarının ortalarında toplanmaya başlayan ve doğunun muzu olarak bilinen ışkın, birçok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Türkiye’de özellikle Elazığ’ın yanı sıra, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ışkının, halk tarafından şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

Işkının birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Zülfü Güngör, “Işkın, Tunceli’nin Ovacık dağlarından geliyor. Işkın şeker ve tansiyona hastalığına çok iyi geliyor, bunu ben söylemiyorum, bilim adamları söylüyor. Gerçekten çok faydalı. Işkını yediği zaman kan şekerini dengeliyor. Işkın soyularak muz gibi tüketiliyor. Işkın 20 Nisan’dan sonra çıkmaya başlıyor” dedi.

Bu yıl ışkının az olduğunu belirten Rıza Yetim, “Işkın yaklaşık 45 gün sürüyor. Vatandaşların ilgisi çok. Işkını dağdan toplaması ve getirmesi çok zor. Kayalıklara tırmanıyorlar, belli bir yere kadar hayvanla gidiyorlar, belli bir yerden sonra sırtla indiriyorlar dağdan. Şeker ve tansiyona çok faydalı, ayrıca kanı aşırı derecede sulandırıyor. Bu sene az olmuş, 50 liradan satıyoruz. İşçiler gidiyor, boş geliyor. Bir yıl oluyor, bir yıl az oluyor. İlgi var ama ışkın yok bu yıl” diye konuştu.

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