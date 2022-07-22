Tam elektrikli Isuzu NovoCITI Volt'a "ABC Design Award" ödülü

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, tasarımını ve üretimini gerçekleştirdiği tam elektrikli NovoCITI Volt modeliyle ABC Design Award'da "Transportation" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, şirket, tasarım alanında dünyanın saygın yarışma ve organizasyonlarından aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Firmanın otobüs modellerinden NovoCITI Volt, tasarım dünyasının önde gelen yarışmalarından ABC Design Award'da ödüle layık görüldü.

Alman Tasarım Konseyi (German Design Council) tarafından düzenlenen ve mobilite alanındaki tasarımlara odaklanan yarışmanın jürisinin, geleceğin mobilite çözümlerini değerlendirme kriterleri arasında; fonksiyon, estetik, malzeme kullanımı gibi kıstasların bütünsel bir perspektifle başarıyla harmanlanması yer alıyor.

AR-GE ve sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda elektrikli ve alternatif yakıtlı araçların üretimine özel bir önem veren Anadolu Isuzu'nun Çayırova'daki modern tesislerinde ürettiği tam elektrikli midibüs modeli NovoCITI Volt sıfır emisyon avantajı, üstün özellikleri ve göz alıcı tasarımıyla beğeni topluyor

- "Anadolu Isuzu'nun en önemli güç kaynaklarından biri AR-GE"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, AR-GE ve tasarım alanında önemi bir güce sahip olduklarını belirterek, son dönemde özellikle ihracattaki başarılarında bu alanlardaki uzmanlıklarının önemli bir payının bulunduğunu bildirdi.

AR-GE alanındaki güçle geleceğin mobilite ihtiyaçlarına bugünden cevap veren sürdürülebilir teknoloji ve üretim uygulamaları geliştirdiklerini kaydeden Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Tasarım merkezimiz bu teknoloji çözümlerini içeren modellerimizi modern ve dinamik, futuristik çizgilerle buluşturuyor. 2021'de yurt dışına ilk ihracatını gerçekleştirdiğimiz NovoCITI Volt'un 'Alman Tasarım Konseyi' tarafından düzenlenen ABC Design Award'da ödüllendirilmesi bizim için oldukça değerli. Bu başarıya yenilerini ekleme hedefiyle çalışmaya, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de müşterilerimize ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz."

