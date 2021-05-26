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"Tam kapanma"nın ardından alışveriş merkezleri yoğun ilgi gördü

26.05.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü: - "Hafta sonlarının açılması, kafe ve restoranların tam olarak faaliyete geçmesi ve eğlence alanlarının devreye girmesiyle eski günlerimize kavuşacağımıza inanıyoruz, alışveriş merkezlerini günde 5 milyon kişi ziyaret edecek”

İSTANBUL (AA) - Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, 17 günlük kapanmadan sonra alışveriş merkezlerinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Salgın öncesi dönemlerin yüzde 60’ları seviyesine ulaştık. Hafta sonlarının açılması, kafe ve restoranların tam olarak faaliyete geçmesi ve eğlence alanlarının devreye girmesiyle eski günlerimize kavuşacağımıza inanıyoruz. Alışveriş merkezlerini günde 5 milyon kişi ziyaret edecek." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

Venezia Mega Outlet'ten yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinin ardından alışveriş merkezleri, 17 Mayıs’ta tekrar kapılarını ziyaretçilerine açtı. 10.00-20.00 saatleri arasında ve hafta içi günlerde hizmet veren alışveriş merkezleri, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Isıgöllü, 17 günlük kapanmadan sonra alışveriş merkezlerinin büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Salgın öncesi dönemlerin yüzde 60’ları seviyesine ulaştıklarını aktaran Isıgöllü, "Hafta sonlarının açılması, kafe ve restoranların tam olarak faaliyete geçmesi ve eğlence alanlarının devreye girmesiyle eski günlerimize kavuşacağımıza inanıyoruz, alışveriş merkezlerini günde 5 milyon kişi ziyaret edecek.” ifadelerini kullandı.

Isıgöllü, kafe ve restoranların sadece paket servis ve al-götür hizmeti veriyor olması, hafta sonu alışveriş merkezlerinin kapalı olması ve ziyaret saatlerindeki düzenlemeler nedeniyle, tam kapasite hizmet veremeseler de halkın alışveriş merkezlerini özlemiş durumda olduğunu anlatarak, "Kısıtlamalara rağmen çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Özellikle ilk gün olan 17 Mayıs’ta ve ilk kısıtlamasız tatil günü olan 19 Mayıs’ta, salgın öncesi dönemlere yakın yoğunluklarda ziyaretçi ağırladık. Eskiye göre tek farkımız Kovid-19 tedbirleri alarak kontrollü bir şekilde ziyaretçi kabul ediyor olmamız. Salgın öncesi günlük ortalama 40 bin kişi ağırlıyorduk. Şimdi o dönemlerin yüzde 60’ları seviyesinde ziyaretçi ağırlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

- “Ziyaretçi sayıları azalmış gibi görünse de cirolarda artışlar gözlemleniyor”

Isıgöllü, alışveriş merkezlerine ziyaretçilerin ihtiyaç ve alışveriş odaklı geldiklerini belirterek, market, kişisel bakım ürünleri, çocuk giyim, teknoloji ve özellikle spor giyimin ön plana çıktığını kaydetti.

Oğuz Isıgöllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uluslararası spor markalarımız bu dönemde en çok ciro üreten mağazalar oldu. Bununla birlikte anchor tabir edilen büyük metrekareli zincir markalarımıza da ilgi yoğundu. Eski dönemlere göre ziyaretçi sayıları azalmış gibi görünse de cirolarda artışlar gözlemleniyor. Ciroların ziyaretçi adedine oranlanmasıyla hesaplanan alışveriş sepet ortalamaları da geçmiş dönemlere göre yüzde 90’lar seviyesinde artış gösteriyor.”

Ziyaretçi profilini de biraz kısıtlamaların belirlediğine dikkati çeken Isıgöllü, okul saatlerinden sonra aileler, çocuklar ve gençlerin geldiğini, akşam iş çıkış saatlerinden sonra da çalışan kesim tarafından tercih edildiklerini bildirdi.

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