Tamamen açılan Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda İranlı turist hareketliliği

Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı'nın İran tarafından da tamamen açılmasıyla çok sayıda turist ülkeye giriş yapmaya devam ediyor.

Türkiye'yi İran'a bağlayan önemli sınır kapılarından olan Kapıköy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapandı. 17 Eylül 2021'de tekrar açılan sınır kapısı, iki hafta sonra İran tarafından yeniden geçişlere kapatıldı.

İran tarafından dün yapılan resmi açıklamayla sınırın tamamen açılması üzerine ülkeye giriş yapmaya başlayan İranlılar, gümrük kapısında hareketlilik oluşturdu.

İki doz aşı olan ve PCR testi yaptıran İranlılar, uzun bir aradan sonra ülkeye yeniden giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan İranlı turistlerin kente gelmeye başlaması Van esnafını da sevindirdi.

- "Kapının açılmasını dört gözle bekleyen İranlı vardı"

İranlı turist Muhammed Emin Tacettini, Türkiye'yi ve Van'ı çok özlediğini söyledi.

Kapının tekrar açılmasına çok sevindiklerini ifade eden Tacettini, şöyle konuştu:

"İran'da kapının tekrar açılması sevinçle karşılandı. Kapılarda geçişlerde PCR testi ve iki doz aşı olma koşullarına uyanlara geçiş izni veriliyor. Gelecek günlerde İran'dan daha çok geliş olacak. Çünkü kapının açılmasını dört gözle bekleyen İranlı vardı. Ben kapının tekrar açılması için çok bekledim. Türkiye’ye tekrar geldiğim için çok mutluyum."

Turistlerden Hadi Pervazi ise uzun bir aradan sonra Van'ı yeniden görebildiği için sevinçli olduğunu belirterek, "Kapının tekrar açılması Tebriz ve Hoy kentlerinde sevinçle karşılandı. Van’ı, İran’da bütün herkes özledi. Daha önceden açıldığı zaman hiç kimsenin haberi yoktu. İran’da haberlerde yayınlanmıyordu ve bu yüzden kimsenin açıldığından bilgisi olmuyordu. Bu kez resmi açıklama yapıldı." diye konuştu.

