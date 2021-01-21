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Tamer Karaalioğlu: “E-ticarette ilk çeyrekte ciddi atılımlarımız olacak”

21.01.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Tamer Karaalioğlu: “E-ticarette ilk çeyrekte ciddi atılımlarımız olacak”

BİHA Plastik Genel Müdürü Tamer Karaalioğlu, yenilikçi fikirlere açık bir yapıya sahip olduklarını kaydederek, “BİHA olarak 2021 yılının ilk çeyreğinde e-ticaret ile ilgili ciddi atılımlarımız olacak” dedi.2013 yılında Mersin’de kurulan ve plastik hammadde sektöründe faaliyetlerine devam eden BİHA Plastik şirketinin Genel Müdürü Tamer Karaalioğlu, yaptığı açıklamada, sektörde şu an e-ticaret yapan bir firma bulunmadığını ve 21.

BİHA Plastik Genel Müdürü Tamer Karaalioğlu, yenilikçi fikirlere açık bir yapıya sahip olduklarını kaydederek, “BİHA olarak 2021 yılının ilk çeyreğinde e-ticaret ile ilgili ciddi atılımlarımız olacak” dedi.
2013 yılında Mersin’de kurulan ve plastik hammadde sektöründe faaliyetlerine devam eden BİHA Plastik şirketinin Genel Müdürü Tamer Karaalioğlu, yaptığı açıklamada, sektörde şu an e-ticaret yapan bir firma bulunmadığını ve 21. yüzyılın şartlarına göre değerlendirildiğinde bunun çok büyük bir açık olduğunu söyledi. Karaalioğlu, “2021 yılının ilk çeyreğinde internet üzerinden insanların bizlere çok daha rahat ulaşabileceği, siparişlerini verebileceği bir e-ticaret sitesini hizmete sokmayı planlıyoruz. Türkiye’de şu an sektörümüzde e-ticaret hizmeti veren bir firma yok. Bu aydan itibaren hizmete sunacağımız e-ticaret sitemiz ile birlikte BİHA Plastik çok daha profesyonel, ihtiyaçlara çok daha kısa süre içerisinde tepki verebilen bir firma olacak” diye konuştu.

“Kurumsallaşma çalışmalarımız sürüyor”
Kurumsal yapılanma çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Karaalioğlu, “Kurumsal hizmet içi eğitimler alıyoruz. Yaklaşık 1,5 yıl sürecek bir eğitim programımız halen devam ediyor. Bizim için eğitim çok önemli. Bize bağlı bulunan tüm personelimiz etkin iletişim teknikleri, etkin satış teknikleri, vücut dili okumasından kişilik analizlerine kadar çok ciddi bir eğitimden geçiyoruz. Satış öncesi, satış süreci, finansman, muhasebe ve satış sonrasında ürünümüzün depodan çıkıp tüketicinin deposuna girdiği ana kadarki tüm süreci profesyonel şekilde yönetecek bir eğitim süreci içerisindeyiz. Tüm personelimizin 21. yüzyılın şartlarında, dijital çağa uygun şekilde kariyer planlamalarını yapacak eğitimler veriyoruz. Personelimizi özellikle kendi sıfırdan yetiştirdiğimiz, kendi kurum disiplinimize göre eğittiğimiz arkadaşlarımız oluşturuyor. Şu an otomasyon sistemimizi kurduk ve sahadaki arkadaşımızın Kore’den yola çıkan üründen stoklarımızda bulunan ürüne kadar hakim olabilmesini sağladık. Şirket içerisinde her şeyi dijital teknoloji ile yönlendirebiliyoruz. Bu anlamda da sektöre öncülük ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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