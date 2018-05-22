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Tamer Tuna: Göztepe'den gönderilişim etik olmadı!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 22.05.2018 19:57 | Son Güncelleme

Göztepe ile yollarını ayıran Tamer Tuna, önemli açıklamalarda bulundu. Tamer Tuna, Göztepe'den gönderilişinin etik olmadığını söylerken oyuncularına ve taraftarlara teşekkür etti.

Tamer Tuna: Göztepe'den gönderilişim etik olmadı!

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 6. basamakta noktalayan Göztepe’de, Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda teknik direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz” denildi.

TAMER TUNA: "GÖNDERİLİŞİM ETİK OLMADI"

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 6’ncı sırada bitiren Göztepe’de teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılması camiada şok etkisi yaratırken, genç teknik adam önemli mesajlar verdi.

Doğan Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Tuna, "Göztepe’de ayrıldığım haberleri doğrudur. 3 ay önce yönetimden gelen teklifi, takımı düşündüğüm ve prensipte düşünce farklılıkları olduğu için sezon sonuna bırakmaya karar vermiştik. Kendisiyle bugün yapacağımız görüşme sonunda durumumla ilgili karar verilecekti. Ancak Sayın Başkan Mehmet Sepil’le bu görüşme yapılmamıştır. Bu anlamda etik olmadığını düşünüyorum. Şahsım ve kariyerim adına öncellikle bu başarıda emeği geçen takım arkadaşlarıma ve Göztepe taraftarına teşekkür ediyor, onlara hakkımı helal ediyorum. Onların kariyerimin çok önemli adımında çok değerli katkıları oldu. Kendi adıma haklı başarıdan dolayı mutluyum ve gururluyum. Vicdanım çok rahat. Beklenti ve hedeflerimizin üstünde bir başarı elde ederek yoluma devam ediyorum. Şu ana kadar hiçbir kulüp ve kulüp başkanı ile Göztepe ile yolları ayırmadan bir görüşme yapmadım. Bundan sonra gelecekle ilgili kararımı gelişme oldukça paylaşacağım. Hoşçakal Göztepe” ifadelerini kullandı.

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