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Tamir etmek istediği traktör üzerinden geçen kişi can verdi

KONYA HABERLERİ  | 02.05.2020 16:31 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, tamir etmeye çalıştığı traktör üzerinden geçen kişi hayatını kaybetti.Kaza, ilçeye bağlı Çayhan Mahallesi’nde meydana geldi.

Tamir etmek istediği traktör üzerinden geçen kişi can verdi

Konya’nın Ereğli ilçesinde, tamir etmeye çalıştığı traktör üzerinden geçen kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Çayhan Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ömer Bulut (66) 42 EUB 53 plakalı traktörünü tamir ettiği sırada şase yapıp çalışarak hareket eden araç üzerinden geçti. Hareket halindeki traktör kullanılmaya bir tarım makinesine çarparak dururken ağır yaralanan çiftçi için çevredekiler 112’yi arayarak yardım talep etti. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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