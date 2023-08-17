Tamir etmeye çalıştığı vantilatör sonu oldu

Olay, Aydınlıkevler 501. Cadde’de meydana geldi. Ekrem Metin Erol (15) isimli çocuğun odasında hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden kardeşleri komşudan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, talihsiz çocuğun vantilatör tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Erol’un cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan anne ve baba Erol’un iş için erken saatlerde evden ayrıldığı öğrenildi.

