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Tamir etmeye çalıştığı vantilatör sonu oldu

17.08.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Aydınlıkevler 501. Cadde’de meydana geldi. Ekrem Metin Erol (15) isimli çocuğun odasında hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden kardeşleri komşudan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, talihsiz çocuğun vantilatör tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Erol’un cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan anne ve baba Erol’un iş için erken saatlerde evden ayrıldığı öğrenildi.

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