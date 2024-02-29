Tamirciden 2 araç çalan hırsızlar başka bir iş yerinde soyguna devam etti

Alınan bilgiye göre, arkadaş olan Cesur K. (23), Timur S. (24) ve Kemal K. (29), 21 Şubat akşamı Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de bir oto tamircinin şebeke demirini kırıp içeri girdi. Mustafa T.’ye ait oto tamirci dükkanına giren şüpheliler, iş yerinden 2 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası, 4 adet araç farı ile 1 cep telefonu çaldı. Ardından tamir için bırakılan otomobil ile hafif ticari aracı çalıp kaçtı.

ÇALINTI ARAÇLARLA KAMYONET VE ÇELİK KASA ÇALDILAR

Şüpheliler 22 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde Nurşani Ş.’ye ait palet üretimi yapan iş yerine girdi. Şüpheliler iş yerinden, içinde bir miktar para olan çelik kasayı aldı. Çelik kasayı iş yerinde bulunan kamyonete yükleyen şüpheliler kayıplara karıştı.

POLİS 100 SAATLİK GÖRÜNTÜYÜ İNCELEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahiplerinin ihbarları üzerine söz konusu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin her iki iş yerine girişinin yansıdığı 100 saatlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde farklı evlerde oturan 3 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden Kemal K.’nın evinde 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Çalınan araçlar ise terk vaziyette bulunarak sahiplerine teslim edildi.

